." (: 12.15 Uhr t-o ) - Zwei Einzelpersonen teilen sich den Friedensnobelpreis 2018. Die Jesidin Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege engagieren sich im Kampf gegen sexuelle Gewalt. frag ) - Behandelt die Bundesregierung Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) von Journalistinnen anders als von anderen Bürgern? Diesen Verdacht legen die internen IFG-Anwendungshinweise mancher Bundesministerien nahe. jour ) - Arndt Ginzel ist jener Reporter, der für das ZDF-Magazin Frontal21 bei einer Pegida-Demonstration im Einsatz war und mit seinem Kamerateam von der sächsischen Polizei festgehalten und eine Dreiviertelstunde an der Berichterstattung gehindert wurde. Auch in Chemnitz war der TV-Journalist dabei. Im journalist-Interview fordert Ginzel einen besseren Schutz von Journalisten und ein klares Vorgehen gegen Rechtsextreme ur ) - Weg frei für steuerliche Gleichbehandlung - Der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) hat sich am 2. Oktober in Luxemburg einstimmig auf einen Vorstoß der EU-Kommission zur Gleichbehandlung von Büchern und E-Books (vgl. Meldung vom 1. Dezember 2016 und Meldung vom 1. Juli 2017) verständigt. Demnach soll es den EU-Staaten künftig freigestellt werden, ob sie für elektronische und gedruckte Publikationen denselben niedrigen Steuersatz anwenden. nzz ) - Der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann hält die sozialen Netzwerke für ein Übel, Netflix hingegen für grossartig. Und er ist sich sicher: Die Literatur wird alle Anfeindungen überleben, die heutige Verlagsbranche aber wohl eher nicht. turi2 ) - Immer mehr Unternehmen entdecken das Prinzip Redaktion - und richten in ihrer Kommunikation einen Newsroom ein. turi2.tv lässt Christoph Moss in einem Video-Tutorial erklären, wie dieser Wandel gelingt. Der Journalist und Medien-Professor berät Kommunikatoren in Kursen an der Handelsblatt Akademie. Moss sagt: Newsrooms brauchen Geduld, Planung - und unbedingten Willen. mm ) - Es war, als habe Florian Henckel von Donnersmarck den Ärger kommen sehen: Immer wieder betonte er, sein Film "Werk ohne Autor" sei Fiktion. Dabei sind die Parallelen zum Leben des Malers Gerhard Richter überdeutlich. Der zeigt sich nun gar nicht erbaut dlf ) - Filmreif findet unser Kolumnist Matthias Dell die Anhörung von Richter Brett Kavanaugh im US-Senat. Das Spektakel werde in die Mediengeschichte eingehen - mit einem rührseligen Protagonisten, feigen Senatoren und einer gut vorbereiteten Zeugin. hb ) - Bald beginnt die Frankfurter Buchmesse. Nach dem Skandal beim Literaturnobelpreis fragen sich viele: Welche Rolle spielt Sexismus in der Branche?