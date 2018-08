."Solga) dlf ) - US-Journalismusforscher Jay Rosen hat drei Monate lang deutsche Medien untersucht. Dabei ist ihm aufgefallen, dass Journalisten noch immer Probleme im Umgang mit Rechtspopulisten haben. Trotzdem seien die Medien in Europa bei diesem Thema schon weiter als in den USA, sagte Rosen im Deutschlandfunk. welt ) - Ein Jahr saß WELT-Journalist Deniz Yücel in türkischer Untersuchungshaft. Im Februar wurde er freigelassen, das Verfahren wegen angeblicher "Terrorpropaganda" aber läuft weiter. Nun klagt er auf Schadenersatz. vice ) - In "Die unrasierte Wahrheit" darf "Leif Lasse Andersson" wöchentlich darüber jammern, wie schwer ihm das Leben als "mittelalter Mann" gemacht wird. Eine Runde Mitleid bitte. makro ) - Was ist Fake und was ist nur die Verdrehung der Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit. Wir zeigen an drei Beispielen, wie Deutschlands große Medien sich als Meister ihres Faches erweisen. Von Heiner Flassbeck fk ) - Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy unterzieht den Wahrheitsanspruch des Buches "Martin Heidegger: Die Wahrheit über die Schwarzen Hefte" von Friedrich-Wilhelm von Hermann und Francesco Alfieri einer genauen Prüfung und erläutert, warum der Mangel an Diskussionsbereitschaft der beiden Autoren und ihre sich selbst zerstörende These weder der Wahrheit noch Heidegger dient. (Aus dem Französischen von Ingo Ebener) mee ) - Trotz Trump und aller Wechselkurseffekte laufen die Geschäfte bei Bertelsmann. Im ersten Halbjahr 2018 steigerte der Konzern seine Umsätze auf 8,2 Milliarden Euro - den höchsten Wert seit elf Jahren. Unter dem Strich verdienten die Gütersloher so 501 Millionen Euro. Treiber der Entwicklung sind das Fernseh- und Digitalgeschäft, rückläufig dagegen die Zahlen von Gruner + Jahr sowie die Druckereien. sp ) - Der Autor von "Generation Golf" und Herausgeber der "Zeit" übernimmt zum neuen Jahr die verlegerische Geschäftsführung des traditionsreichen Buchverlags & Warum Illies der Richtige als Rowohlt-Verleger ist weiß die welt brp ) - Seit der Kundenschwundstudie des Börsenvereins ist die Buchbranche besonders sensibel für Anzeichen eines schleichenden Bedeutungsverlustes. Ein klassischer Seismograf ist der Ikea-Katalog: Seit den 1970er-Jahren beeinflusst das große Mitnahme-Möbelhaus durch lebensnah unaufgeräumte Raum-Inszenierungen die deutsche Wohnkultur, oft mit reichlich Büchern, so vor allem auch im gerade ausgedienten Katalog 2018.