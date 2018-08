"Wir sollten alle da, wo eine Erscheinungsform uns unverständlich wird, immer zuerst uns selbst befragen, ob nicht da eine Erweiterung unseres eigenen Horizonts vonnöten wäre." ( zdf ) - Immer wieder zeigen AfD- und Pegida-Demonstranten Journalisten an. Der Vorwurf: Die Pressevertreter hätten die Persönlichkeitsrechte der Protestierer verletzt. Dabei müssen Demonstranten sich filmen lassen. sp ) - Googles angeblich irreführende Angaben zur Speicherung von Standortdaten sorgen im Bundesjustizministerium für Ärger. Und für Verwirrung. Das zeigt ein Brief von Staatssekretär Gerd Billen an das Unternehmen. inno ) - Es gibt Themen, die sind schwer. Schwer zu fassen, schwer zugänglich und weit weg von den persönlichen Interessen. Da traut man sich kaum ran. Der Respekt vor der Aufgabe ist groß. So in etwa stellte sich das Thema E-Sport bis vor etwa einem Jahr für mich dar. Mittlerweile geht es genau in die andere Richtung: Im September startet unser erster Test-Feed mit Nachrichten aus dem E-Sport. Und im Oktober berichten wir in Zusammenarbeit mit der Hamburger Morgenpost über das E-Sport-Großevent ESL ONE, zu dem 20.000 Besucher an der Elbe erwartet werden. katt ) - Mord ist nicht gleich Mord. Das lernt man als Frau in dieser Gesellschaft recht schnell. Wenn Väter und Ehemänner zu Tätern werden, dann heißt das besonders häufig "Familiendrama". med ) - Wenn unser Vertrieb in diesen Wochen seine Statistiken verschickt, hebt das die Laune im Team von SPIEGEL+. Die Zahlen unseres neuen Abo-Angebots, das im Standardpreis immerhin 20 Euro pro Monat kostet, sind weit über den Businessplänen. Und sehr viele Leser zahlen die 20 Euro. Nach exakt drei Monaten ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen - mit einigen Lehren, die wir gerne mit der Branche teilen. wuv.de ) Der politisch rechtslastige und der AfD-nahe stehende "Deutschland Kurier" setzt auf den Huckepack-Vertrieb über Anzeigenblätter. Die sehen sich jedoch immer mehr missbraucht und wollen sich das nicht gefallen lassen wie jüngst in Aschaffenburg: ""Ja, wir werden in Zukunft etwas unternehmen, dass so etwas nicht wieder passieren wird, das kann ich Euch garantieren. Auch wir waren, als wir am Sonntag diesen "Prospekt" in unserer Zeitung sahen, mehr als entsetzt. Es entspricht in keiner Weise der Philosophie unseres Hauses, solches unsägliches Gedankengut zu verbreiten." taz ) - Autor Ronald M. Schernikau dachte schwule Identitätspolitik, Pop und Klassenfragen zusammen. Jetzt wird er wieder gelesen. brp ) - Zum vierten Mal wird in diesem Jahr der Deutsche Buchhandlungspreis an ausgewählte Buchhandlungen vergeben. Mit der Auszeichnung würdigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, "die sich um das Kulturgut Buch und seine große gesellschaftliche Bedeutung, für ein vielfältiges Verlagswesen oder das kulturelle Leben durch die Buchhandlung vor Ort verdient gemacht haben." Die Jury mit Experten aus der Branche hat in diesem Jahr aus 434 Bewerbungen 118 Buchhandlungen herausgefiltert. Die ausgezeichneten Sortimente erhalten ein dotiertes Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Preiskategorien: bb ) - Der NDR Kultur Sachbuchpreis wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben − 260 Bücher sind im Wettbewerb. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist Ehrengast der Jubiläumsgala auf Schloss Herrenhausen in Hannover am 21. November. dlfk-audio ) - u. a. über seine Gedichte & seinen neuen Roman "Selbstbild mit russischem Klavier"