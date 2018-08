(Da arte ) -Pro Minute entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Doch wer entscheidet, was die Welt zu sehen bekommt? Auf den Philippinen arbeiten Zehntausende Content-Moderatoren, die Unmengen an Bildern sichten. Ihre Arbeit wirft Fragen von Zensur auf. einf ) Chefsessel oder Schleudersitz: Wie zuletzt beim Spiegel finden in den Chefetagen deutscher Zeitungen in den letzten Jahren ungewöhnlich viele Wechsel statt. Eine Übersicht der Chefredaktionen seit 1998. mess ) - Ein Blick hinter die Kulissen von forbidden stories kraut ) - Polizisten setzen in Dresden anscheinend willkürlich ein Reporterteam des ZDF fest. Journalistinnen aus Sachsen bestätigen mir, dass sie immer wieder solche Probleme haben - und verraten, zu welchen Tricks sie greifen müssen, um ihrer Arbeit trotzdem nachgehen zu können. t3n ) - Das Videoportal weitet seine nicht überspringbare Werbung aus. Das ist ärgerlich für die Nutzer, hat aber einen handfesten Vorteil für die Anbieter monetarisierbarer Inhalte - und für Youtube selbst. brp ) - Der börsennotierte Publikumsverlag Bastei Lübbe treibt in der Sanierungsphase die Bereinigung des Portfolios weiter voran: Wie die Kölner mitteilen, ist jetzt auch ein Vertrag zum Verkauf der 54%-Beteiligung an der Selfpublishing Plattform BookRix (München) in trockenen Tüchern. Käufer ist die Omega-Alpha SA mit Sitz in Luxemburg. "Das Management um die Geschäftsführer Gunnar Siewert und Alex Racic sowie der Minderheitsgesellschafter Constantin Papst bleiben weiterhin Gesellschafter", teilt Bastei Lübbe mit. Der Aufsichtsrat von Bastei Lübbe habe dem Verkauf bereits zugestimmt. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. sz ) - Und warum er einmal dachte, er habe Geburtstag und erst während des Feierns merkte, dass er sich im Datum geirrt hatte. Von Gustav Seibt dlfk ) - Erich Fromm im Gespräch mit Hans Jürgen Schultz (1974)