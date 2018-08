." (Richard von Schaukal) stat ) - Google soll laut einer aktuellen Studie deutlich datenhungriger sein als Apple. Demnach fragt der Konzern über Android-Smartphones schon im Ruhezustand gut 40 Mal pro Stunde Daten ab, bei normalem Gebrauch sind es sogar 90 Mal, wie die Grafik von Statista zeigt. Auch iPhones, die nicht mit dem Betriebssystem Android laufen, sind vor den Datenabfragen nicht sicher - allerdings ist hier die Taktung deutlich geringer. Im Gegensatz dazu ist Apple zurückhaltender: Im Ruhezustand kommt es zu vier Abfragen, bei Normalgebrauch zu 18 pro Stunde. turi2 ) - Die Deutsche Telekom will ihr Streaming-Angebot Entertain TV Serien massiv ausbauen und für Nicht-Kunden öffnen. Das berichtet "Werben & Verkaufen". Bereits im Oktober könnte die Telekom Entertain TV Serien als eigenständiges Produkt anbieten. Um gegen die US-Konkurrenz der Platzhirsche Netflix und Amazon sowie gegen Sky zu bestehen, will die Telekom in exklusive Inhalte investieren: Zugpferd soll die Premiere der ersten Eigenproduktion "Deutsch-Les-Landes" (Arbeitstitel: "Germanized") mit Christoph Maria Herbst sein, die ausgerechnet mit Amazon als Partner produziert wird. Amazon zeigt die Serie in Frankreich. faz ) - Mit dutzenden Theaterstücken und Filmskripten gehörte Neil Simon zu den erfolgreichsten Dramatikern der Welt. Kritiker belächelten seine leichten Komödien oft, aber Fans liebten sie. Jetzt ist der New Yorker im Alter von 91 Jahren gestorben. dlfk ) - Vor 30 Jahren begann mit der Unterzeichnung der "Magna Charta der Universitäten" in Bologna die Harmonisierung der europäischen Studiengänge und Abschlüsse. Der Bologna-Prozess war ein Fehler, den man rückgängig machen sollte, meint Schriftsteller Rolf Schneider. stat ) - 51 Millionen Kinotickets wurden laut Filmförderungsanstalt (FFA) hierzulande im ersten Halbjahr 2018 verkauft. Das sind über neun Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum. Dazu FFA-Vorstand Peter Dinges: "Das Kinogeschäft lebt von der Attraktivität des Filmangebots, dem bislang die ganz großen Erfolge gefehlt haben. Hinzu kommen ein Jahrhundertsommer und eine Fußball-WM, in der sich die Verleiher ohnedies mit großen Filmstarts zurückhalten." Da hilft es wirtschaftlich dann auch wenig, das die deutschen Produktionen mit 11,3 Millionen Besucher deutlich besser abschnitten. Der Umsatz der deutschen Kinos ging um 15 Prozent auf 439,1 Millionen Euro zurück. sp ) - Mit der "West Side Story" hatte Leonard Bernstein Riesenerfolg. Daran wollte der Komponist 1976 mit "1600 Pennsylvania Avenue" anknüpfen, einem Musical über Rassismus in den USA. Es ging gründlich schief. sp ) - Der Wegbereiter des elektronischen Pop wird 70. Hier spricht Jean-Michel Jarre über einsame Studiotage und Megakonzerte vor Millionenpublikum, Musik mit Edward Snowden und Space-Kontakte.