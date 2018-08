." ( tages ) - Das rechte Internetportal "JouWatch" ist aus Jena ins sächsische Meißen umgezogen. Werden die Macher dort ihren Status als "gemeinnützig" verteidigen? Matthias Meisner brp ) - Immer mehr Publikumsverlage wollen Leser vernetzen und gründen Buchcommunitys: Die Buchverlage der Holtzbrinck-Gruppe haben mit zusammen-lesen.de jetzt ein gemeinsames Portal für Lese- und Literaturkreise aufgezogen. dnn ) - Überraschende Wendung nach Pöbelei bei Anti-Merkel-Demo in Dresden: Die Attacke auf ein Fernsehteam des ZDF ging von einem Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes aus, der als Privatmann unterwegs war. sp ) - Der vielkritisierte Einsatz der Polizei gegen ZDF-Reporter in Dresden wurde von einem LKA-Mitarbeiter ausgelöst. Justizministerin Barley fordert eine umfassende Aufklärung. sp ) - Eine aus Seenot gerettete Britin ist eine Sensation, Hunderte in Seenot geratene Flüchtlinge sind Alltag. Wie kommt es zu dieser Schieflage in unseren Köpfen? sz ) - Das Nachrichtenmagazin bekommt eine neue Chefredaktion, die vierte in zehn Jahren. Wichtiger für die Zukunft dürfte aber die gleichzeitig angekündigte Fusion der Redaktionen sein. dwdl ) - Schleichend ist YouTube Premium inzwischen auch in Europa angekommen. Über die Strategie und den Unterschied zu Netflix sprach Luke Hyams (Head of YouTube Originals, EMEA) beim Edinburgh TV Festival. Die fünf wichtigsten Erkenntnisse nach seinem Auftritt. nzz ) - "Man nimmt im Kulturbetrieb einzelne Personen in eine mediale Geiselhaft" Am internationalen Kunstfestival Ruhrtriennale wird darüber heftig gestritten. Anlass war die Einladung einer schottischen Band, die mit dem Boykott Israels sympathisiert. Intendantin Stefanie Carp lavierte, doch sie hält die Einladung trotz Kritik für richtig.