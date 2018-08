." ( e-b ) - Taz-Geschäftsführer ist gedanklich schon vorbereitetWochentags bald nur noch digital? taz bereitet Leserschaft auf das Ende der gedruckten Ausgabe vorDie gute Nachricht zuerst: die taz hat immer noch 60.000 zahlende Leser, so wie in ihren besten Zeiten. Die schlechte lautet allerdings: die Hälfte von ihnen zahlt nicht für die gedruckte Ausgabe, sondern nur für die Samstagsausgabe, für das E-Paper oder spendet freiwillig für die kostenlos lesbare Online-Ausgabe. Und die Zahl der Print-Abonnenten wird in den nächsten Jahren wohl weiter stetig sinken - so dass die Kosten für Druck und Vertrieb sich irgendwann in naher Zukunft nicht mehr rechnen werden. rsz ) - Ich habe mal darüber nachgedacht, wie man die Website einer Tageszeitung anders gestalten könnte. In der oberen Navigationsleiste würde ich einen Menüpunkt anbieten, über den man alle Details zu allen Journalisten abrufen kann: ihre Biografien komplett mit Fotos. Dann würde ich eine komplette Seite den Orten widmen, wo man die Zeitung kaufen kann. Wahrscheinlich eine Liste mit verschiedenen Geschäften, eventuell mit einer hübschen Landkarte dazu. Von James Cridland welt ) - Von Boris Pofalla bb ) - Das Schweizer Buchzenturm (BZ) mit Sitz in Hägendorf und BoD Books on Demand in Norderstedt haben eine Kooperation ab November vereinbart: Schweizer Verlagen wird darüber die Dienstleistung Print on Demand angeboten. bb ) - Im Juli sind die Bücherpreise im Destatis-Verbraucherpreisindex für Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,8 Prozent gesunken. Die Inflationsrate insgesamt lag bei plus 2,0 Prozent. brp ) - "SZ"-Autor Bernd Graff schildert in dem Beitrag (Ausgabe vom 14.8.) eine Branche, die sich zunehmend professionalisiere. Zu Wort kommt unter anderem Matthias Matting, Mitbegründer des Deutschen Selfpublisher Verbandes, und "'Papst' der Eigenverleger". Mit einem Monatseinkommen von "zwischen 15.000 und 20.000 Euro" sei er einer der 250 erfolgreichsten deutschen Selfpublisher. fr ) - "Überraschendes und Erwartbares" Börsenblatt & friends lesen die Longlistwww.boersenblatt.net lesen ) - Egal ob druckfrisch oder alter Schmöker - der Geruch eines Buches kann wundervoll sein. Zum Glück bedeutet das Lesen von eBooks nicht, dass du auf diesen Duft verzichten musst. Duftkerzen mit verschiedenen Buchgerüchen sorgen trotz Kindle, Tolino und Co. für ein olfaktorisches Erlebnis.