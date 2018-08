." sz ) - Der aus China ausgewiesene Journalistik-Student David Missal ist wieder in Deutschland.Sein Visum für die Volksrepublik wurde nicht verlängert - wahrscheinlich wegen eines Videobeitrags über Menschenrechtsanwälte, den er im Rahmen seines Studiums an einer chinesischen Universität gedreht hat. "Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das Konsequenzen haben könnte", so der Student. Von Hans Hoff eb ) - Ob mit oder ohne Phone, die Kinder in Deutschland sind smart, so die Macher der "Kinder-Medien-Studie 2018". Denn sie praktizieren in Sachen Medien ein flexibles "sowohl als auch". Mit besonderer Betonung auf dem "Sowohl" - denn 75 Prozent der Kids zwischen vier und 13 Jahren lesen mehrmals pro Woche gedruckte Bücher oder Zeitschriften, "beim Lesevergnügen spielen elektronische Endgeräte und Lesemedien in der Zielgruppe der Vier- bis 13-Jährigen keine Rolle". Die Zahl der lesenden Kinder hat im Vergleich zur vorherigen Studie sogar noch leicht zugenommen. turi2 ) - Multimedial:Jugendliche in Deutschland nutzen nicht nur das Internet, sondern haben für fast alle Medienkanäle eine Verwendung. Das ist eine Erkenntnis der "Bravo"-Mediennutzungsstudie 2018. Internet, soziale Medien und TV werden von über 80 % der Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren genutzt. Rund zwei Drittel hören Radio. 72% der Mädchen lesen Zeitschriften und 67 % Bücher, bei den Jungs sind es 60 % bzw. 48 %. Tageszeitungen werden nur von jedem dritten Jungen und jeden vierten Mädchen gelesen. brp ) - Mehr Geld für Bewegtbildinhalte, Bücher, Journalismus und Musik: Der Bertelsmann-Konzern gibt 2018 voraussichtlich rund 5,4 Mrd. Euro für Inhalte aus, unter anderem Buchrechte, Zeitschriften sowie Katalogerwerbe und Vertragsnahmen von Künstlern im Musikbereich. Das international aufgestellte Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen will künftig in diesem Bereich noch mehr investieren. Bis bis 2020 sollen die Ausgaben in diesem Bereich auf 6 Mrd. Euro steigen. Dabei stellt das Unternehmen auch weitere Akquisitionen von Kreativunternehmen in Aussicht. bb ) - Die besten Romane 2018 entdecken: Morgen um 10 Uhr gibt die Jury die 20 Nominierten des Deutschen Buchpreises 2018 bekannt. Das Taschenbuch "Deutscher Buchpreis 2018. Die Nominierten" beinhaltet Auszüge aus den ausgewählten Romanen sowie Informationen zu den Autorinnen und Autore bb ) - Im Rahmen der internationalen Buchmesse in São Paulo (3.−12. August) konnte Metabooks, die portugiesisch-sprachige Version des Verzeichnisses Lieferbarer Bücher (VLB), zwei neue Partner in Brasilien gewinnen: Amazon und das brasilianische Kultusministerium. sz ) - RSS ist ein Dateiformat, mit dem Nutzer Blogeinträge oder neue Artikel von Nachrichtenseiten abonnieren können. Nur wenige Menschen kennen und nutzen RSS. Die Technologie ermöglicht es Nutzern, ihren Nachrichtenkonsum selbstständig zu bestimmen, während bei Facebook Algorithmen Inhalte sortieren. Von Simon Hurtz