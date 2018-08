." ( sz ) - Zeichen gegen Trump zu setzen. -In jedem der Blätter erscheint ein Leitartikel, der sich kritisch mit Attacken des US-Präsidenten auseinandersetzt. - Gestartet wurde die Initiative vom Boston Globe. dlf ) - Die "Los Angeles Times" ist die viertgrößte Tageszeitung der USA - und ihre Redaktion musste vielerlei Turbulenzen überstehen. Im Februar hat der Milliardär Patrick Soon-Shiong das Blatt gekauft und einen neuen Chefredakteur eingesetzt. Kommt das Blatt nun zur Ruhe? jour ) - Die von vielen gefürchtete neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist in Kraft. Und jetzt? Wenn es um den Werbemarkt und den Einsatz von Cookies und Trackingtools geht, agieren viele Verleger wie bisher. Aber es gibt auch Verlage, die nun einen anderen Weg gehen. Sie wollen sich von Google und dem Werbemarkt emanzipieren. Journalismus pur. Ein Erfolgsrezept? Von Marvin Milatz fj ) - Seit seiner Gründung schlägt dem Fußballklub RB Leipzig eine Welle der Feindseligkeit entgegen, die es in der Geschichte des deutschen Profifußballs noch nicht gegeben hat. Unter den Kritikern befinden sich neben Fans konkurrierender Vereine auch Funktionäre und Experten. Wie sich die deutsche Medienlandschaft zu der Kontroverse positioniert, blieb bislang allerdings unerforscht: Wie gehen deutsche Sportmedien mit der Kritik um? Teilen sie diese unter Umständen sogar? Antworten darauf gibt eine inhaltsanalytische Untersuchung, die an der Hochschule Darmstadt durchgeführt wurde. 3sat-video ) - Hanno Rauterberg zeigt, was sich hinter der Debatte um Moral und Ästhetik verbirgt: Gefährdet politische Korrektheit die Autonomie der Künstler? sp ) - Die Deutsche Welle schaltet die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen weitgehend ab. Das wirkt hilflos. Dabei können Leserkommentare wertvoller sein als Gold. Eine Kolumne von Sascha Lobo zeit ) - Madonna wird 60, man hält es nicht aus. Ohne sie, die Übermutter, hätten sich Frauen manche Therapie- und Trainingsstunde erspart. Aber war es das nicht wert? Eine Glosse von Antonia Baum