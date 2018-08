" ( taz ) Eigentlich gibt es gar nichts zu beschönigen. Für gerade einmal 26.500 Abos zu regulären Preisen wird in dieser Woche noch die tägliche taz auf Papier ausgeliefert. Da muss man schon ziemlich lange zurück gehen, bis man auf diesen Abostand in der Geschichte der taz stößt. Genauer gesagt 33 Jahre, bis zum Dezember 1985. Danach war es weiter bergauf gegangen, bis zum Höchststand von knapp 50.000 nach der erfolgreichen Rettungskampagne "Die taz stellt die Vertrauensfrage: 5.000 Abos mehr, sonst ist am Jahresende Schluß" im Herbst 1996. Und nun: alles wieder weg!? hn ) - Der deutsche Gesetzgeber will Amazon & Co in Haftung für Steuerbetrug nehmen. Doch ähnlich wie bei früheren Gesetzen reicht das alleine nicht aus.Investigativ hsv ) - Es ist einfach nur zum abrollen. Saure Gurke, WM im Anflug, Manuel Neuer noch verletzt und HSVPLUS durchgewunken. Der alte Aufsichtsrat sagt nichts mehr und der neue Aufsichtsrat sagt überhaupt nichts mehr. Schwarze Zeiten für die investigativste Berufsgruppe Deutschlands, die Hamburger Sportjournalisten. svz ) - Die Schriftsteller, die heute noch mit dem Begriff "DDR-Literatur" verbunden werden, sind bereits gestorben oder hoch betagt, heißt es in einer neuen Dokumentation. In ihr beantworten Autoren auch die Frage, ob sie sich überhaupt als "DDR-Schriftsteller" verstanden haben. ss ) - Mit dem WeBookAbo startet Weltbild nun ein eigenes E-Book-Abonnement. Für 6,90 € monatlich können Nutzer je zwei E-Books aus einer zehn Titel umfassenden Liste auswählen. Alle zehn E-Books sind exklusiv bei Weltbild erhältlich. dr ) - Remember earlier this year when the basic Kindle disappeared from the Kindle listings on Amazon.com, only to return a few days later? op ) - Nachrichten aus der Ostukraine sind auf die hinteren Zeitungsseiten gerückt, deutsche Korrespondenten sind abgereist. Dabei ist die Lage weiter brisant, findet ostpol-Korrespondent Moritz Gathmann.