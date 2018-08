Sommer-Überraschung bei der AGOF: mee ) - Die AGOF hat ihre Reichenweitenanalyse der deutschen Online-Medien für Juli veröffentlicht - und kommt mit einem regelrechten Paukenschlag daher. Spiegel Online verzeichnete im Vergleich zum Vormonat ein Wachstum von 0.8 Prozent und zieht damit an Bild.de vorbei. Die Unique User des Springer-Portals schrumpften im Juli um 3.2 Prozent. (turi2 ) Facebook erkauft sich sein gutes Gewissen in der Debatte um Fake News. Das soziale Netzwerk stellt insgesamt 4,5 Mio Dollar für den US-Lokaljournalismus bereit - bei 5 Mrd Dollar Gewinn allein im letzten Quartal. Der größte Teil davon, 3,5 Mio Dollar, fließen in das Programm Facebook Membership Accelerator. Es soll unabhängigen Lokalzeitungen sowie gemeinnützigen Medien beim Aufbau eines Abo-Modells mit Exklusiv-News für zahlende Leser helfen.. mee ) - Die ProSiebenSat.1 Group hat eine durchwachsene Bilanz für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt. Der Umsatz der Gruppe ging um 4% auf 1,794 Mrd. zurück. Der operative Gewinn (adjusted EBITDA) betrug 459 Mio. Euro (Vorjahr: 458 Mio Euro). Unterm Strich blieben 230 Mio. Euro (Vorjahr: 233 Mio Euro) als Gewinn. Dass das Niveau des Vorjahres weitgehend gehalten werden konnte, verdankt der Konzern in erster Linie Sparmaßnahmen. stat ) - Google plant laut Medienberichten "eine Suchmaschine in China auf den Markt bringen, die der chinesischen Zensur die Arbeit abnimmt." In den USA und Europa dominiert das Unternehmen den Suchmaschinenmarkt nach Belieben. Bing oder Yahoo! spielen eine zu geringe Rolle, um noch als Konkurrenz durchzugehen. Und auch im Rest der Welt ist die Suchmaschine mit Hauptsitz im kalifornischen Mountain View überwiegend Marktführer. Eine der wenigen Ausnahmen von dieser Regel bildet China. Hier ist Baidu die unangefochtene Nummer eins. Google hatte sich 2010 aus dem Reich der Mitte zurückgezogen. Seitdem hat das US-Unternehmen keinen Zugang mehr zu einem der größten Werbe-Märkte. bb ) Im Junfermann Verlag hat die Käuferstudie des Börsenvereins eine pragmatische Frage aufgeworfen: Was lässt sich zeitnah durch kleine Verbesserungen erreichen? Geschäftsführer Stephan Dietrich berichtet. mp ) -Der Medienkonzern Bertelsmann verdiente blendend an den Büchern von Thilo Sarrazin. Nun hat sich das Unternehmen mit ihm überworfen.