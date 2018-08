Altpapier mdr ) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...Rechtslust, Igel an den Orgeln, Türenzischens 6vor9 ) - Von Lorenz Meyer1. Populismus (journalist-magazin)2. Ohne Igel (taz)3. Wisch und weg?!? (spiegel)4. Blase (ndr)5. US-Presse (deutschlandfunk)6. Türenzischen (golem)Vom vom, 07:05 Uhr

dlf) - Unsere Themen heute: das Verbot von Smartphones an Schulen in Frankreich und die Lage der Landwirte angesichts des heißen Sommerwetters. Zunächst geht es aber um das Gesprächsangebot von US-Präsident Trump an den Iran. wdr ) + ( dra ) für den 01.08.2017 sz ) - Vor genau 20 Jahren trat die deutsche Rechtschreibreform in Kraft. Linguistin Angelika Wöllstein erklärt im Interview, wie sich Sprache seither verändert hat.Leuk nzz ) - Der in Berlin lebende Schriftsteller Thomas Lehr zählt zu den bedeutendsten Autoren Deutschlands. Er hat in diesem Jahr bereits den Bremer Literaturpreis erhalten.Bewährtes für die Ferien

( bb buchzeit (3sat) buecherjournal (ndr) - next: Di./Mi. 28.08., 00:00 Uhr das-literarische-quartett (zdf) - 10. August bb ) - Zu Gast beim "Literarischen Quartett" (ZDF) am 10. August wird die Dramatikerin und Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann sein. Im Berliner Ensemble diskutiert sie mit über aktuelle Werke von Maxim Biller, Emmanuel Carrère, Michael Ondaatje und Albertine Sarrazin. druckfrisch (daserste) - next: 02.09., 23.35 Uhr erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi) frau-tv (wdr) froehlich-lesen (mdr) lesenswert (swr) literaturclub (srf) - Dienstags ( neunmal jährlich ), next: 28.08., 22:25 Uhr