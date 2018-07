" ( zeit) - Lese-Flatrate und Knebelverträge: Amazon hat einen bizarren Kosmos geschaffen, in dem Patent-Trolling und Nonsensliteratur ihre Blüten treiben. Was tun die Verlage? dlfk ) - In der Türkei führten die Recherchen rund um die "Paradise Papers" zum ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yildirim. Seine Familie könnte im großen Stil Steuern gespart haben. Bestraft werden sollen jetzt allerdings die Journalisten, die das aufgedeckt haben.Fachbuchhandel ade? bb ) - Onlinehandel und verändertes Leseverhalten erschweren zunehmend den stationären Fachbuchhandel. Buchhändler Bernd Köster beschreibt, wie er durch Vielfalt und Vernetzung dem Trend entgegenwirkt. bb ) Die Konsolidierung in der Druckindustrie schreitet voran: Die Circle Media Group (CMG), nach eigener Aussage eine führende europäische Druckereigruppe mit Sitzen in Amsterdam und Paris, will sämtliche Anteile und somit auch das operative Geschäft des Buchdruckunternehmens CPI übernehmen. taz) - Unter dem Hashtag #MeTwo twittern Tausende ihre Erfahrungen mit Rassismus. Viele Reaktionen darauf sind verharmlosend und beleidigend. sp ) - Rassismus ist ein alltägliches Problem in Deutschland. Dank Özil und #MeTwo wird endlich offen darüber debattiert. Doch anstatt zuzuhören, versuchen manche, die Debatte ins Lächerliche zu ziehen. dlfk ) - Ohne die britische Musikerin Kate Bush wäre die Sängerin Beyoncé heute nicht denkbar, sagt der Musikkritiker Jens Balzer. Bush hätte mit ihrer autonomen Arbeit, unabhängig von der männlich dominierten Musikindustrie, den Weg für viele weibliche Künstlerinnen bereitet.