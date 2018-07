Altpapier

Medienauslese

Özil-Berichterstattung, Predatory Journals, Flämische Nacktpolizei

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Hauptsache publiziert (spektrum)

2. Bild & Özil (meedia)

3. Özil - Von wegen #zsmmn (deutschlandfunk)

4. Schauen Sie sich dieses Bild nicht an (faz)

5. Weiß, männlich, Wikipedia (zeit)

6. Hashtag #ITSchlager (buzzfeed)



Presseschau im Hörfunk

Vom vom 25. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Zwangsbehandlungen in psychiatrischen Einrichtungen sowie der Jahresbericht des Verfassungsschutzes.

Weitere Kulturnachrichten

(wdr) + (dra) für den 25.07.2017



Buchcharts - die aktuellen Bestsellerlisten 25. Juli 2018

Bewährtes für die Ferien

(bb) - Keine Experimente bei der Urlaubslektüre − die Bestsellerlisten Belletristik Hardcover und Paperback kommen in dieser Woche ganz ohne Neueinsteiger aus. Im Sachbuch wird es mit Madeleine Albright ("Faschismus", DuMont) und Nelson Mandelas "Briefe aus dem Gefängnis" (C.H. Beck) politisch. Außerdem: die Bestsellerliste Wirtschaft für das erste Halbjahr 2018!



The 2018 Man Booker Prize

for Fiction Longlist Is Announced in London

'Slavery, ecology, missing persons, inner-city violence, young love, prisons, trauma, and race' all are said to figure into the Man Booker Prize for Fiction longlist, as the award starts its second 50 years of competition.



Interview

Mitinhaber Manuel Herder zu Wittwer Thalia

"Wir wollen eine lebendige Innenstadt"

(stn) - Manuel Herder ist Mitinhaber von Thalia als größtem Buchhändler im deutschsprachigen Raum. Nach dem Zusammenschluss mit der Buchhandlung Wittwer hat er für den Schlossplatz schon einige Pläne.



Woran erkennt man ein professionelles Layout?

An einer gelungenen Typografie!

(sp) -Daran, dass der Zweck des Textes durch das Satzbild unterstützt und der Lesefluss nicht gestört wird.



Über das Sterben

Große Autoren und ihr Ende

(fr) - Hat Fallada recht? Nachdenken über Katie Roiphes Buch über das Sterben von Schriftstellern.



China

Peking unterstützt Buchläden mit Millionensummen

(brp) Ein Gegengewicht zur zunehmend digitalen Welt schaffen: Die Stadt Peking will die Buchhandelskultur fördern und investiert deshalb in diesem Jahr 5,7 Mio Pfund in den Erhalt ihrer Buchhandlungen.



