Altpapier

Medien-Watchblog

(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...



Medienauslese

Wutschäumer, Facebook-Kapitulation,Siegelgeschäft

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Ein Jammer, aber echt (spiegel)

2. Saarländischer Rundfunk (uebermedien)

3. Eichstätter Aufruf (netzwerk)

4. Nachrichtenchef Froben Homburger (kress)

5. Online-only-Titel? (wuv)

6. Burda News (dwdl)



Presseschau im Hörfunk

Vom vom 24. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Ein Großteil der heutigen Kommentare beschäftigt sich mit dem Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Weitere Themen sind der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die Pläne von Gesundheitsminister Spahn, die Wartezeit für Kassenpatienten auf einen Arzttermin zu reduzieren.

Weitere Kulturnachrichten

(wdr) + (dra) für den 24.07.2017



Buchcharts - die aktuellen Bestsellerlisten

Die Zeit der Rückkehrer

(bb) - Die meiste Bewegung gibt es in der Belletristik - besonders in den Paperback-Charts. Den höchsten Neueinstieg schafft hier Ulrike Renk mit "Die Zeit der Kraniche" auf Rang 8 (Aufbau). Als Extra bietet boersenblatt.net diese Woche: die Top25 im Segment Spiritualität.



The 2018 Man Booker Prize

for Fiction Longlist Is Announced in London

(pp) - Share to Facebook2Share to TwitterShare to LinkedInShare to Google+Share to Google TranslateShare to Email

'Slavery, ecology, missing persons, inner-city violence, young love, prisons, trauma, and race' all are said to figure into the Man Booker Prize for Fiction longlist, as the award starts its second 50 years of competition.



Tom Hillenbrand gewinnt Radio Bremen Krimipreis 2018

"Zukunftswelten mit ihren Licht- und Schattenseiten"

(bb) - Der Radio Bremen Krimipreis 2018 geht an Tom Hillenbrand für seine Krimis über Utopie und Dystopie der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz.



Mesut Özil und die "Bild"

Ein Jammer, aber echt

(sp) - Ein deutscher Fußballnationalspieler beklagt Rassismus und wirft hin. Und was macht das größte Boulevardblatt des Landes? Wirft ihm einen "Jammer-Rücktritt" und Selbstgerechtigkeit vor. Ignoranter geht es kaum. Ein Kommentar von Andreas Borcholte



Burda News gelingt

Trendwende dank "Siegelgeschäft"

(dwdl) - Die Verlagsgruppe "Burda News" ("Focus", "TV-Spielfilm", "Playboy" etc.) gelingt gerade die Trendwende: Nach mehreren Verlustjahren, meldet der Konzern steigende Einnahmen. Das klassische Printgeschäft schrumpft zwar weiterhin, aber die Einnahmen aus anderen Erlösquellen wachsen. Hierzu zählt auch der Verkauf der teilweise umstrittenen Siegel, mit denen sich Unternehmen schmücken können.



Industry Notes

Germany's De Gruyter Buys Düsseldorf; S&S Distributes Skyhorse

(pp) - Share to Facebook2Share to TwitterShare to LinkedInShare to Google+Share to Google TranslateShare to Email

The 10-year-old Düsseldorf University Press is acquired by Berlin's De Gruyter, while a US independent publisher of Mo Yan and Octavio Paz is to be distributed by Simon & Schuster.



Jüdischer Verlag in Italien

Von Kochbuch bis Talmud

(dlf) - Der kleine jüdische Verlag Giuntina in Florenz gilt als einer der bedeutendsten in Europa. Die Talmud-Übersetzung steht sogar unter der Schirmherrschaft des italienischen Staates. Die Geschichte des Verlags ist auch die Geschichte eines Überlebenden der Shoa.



Mark Mazower: "Was du nicht erzählt hast"

Behutsame Annäherung an den Begriff "Heimat"

(dlfk) - Mark Mazower erfuhr erst spät von der Geschichte seiner Familie: Sie nahm in der jüdischen Lebenswelt des weißrussischen Grodno ihren Anfang und führte über Sibirien ins vornehme Highgate. Akribisch rekonstruiert Mazower ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht.



+ Bücher im Fernsehen





"Kleine Runde" im Frankfurter Osten

(3sat) - Die Vor-LeserInnen haben sich vor der Sendung Zeit und Svenja Flaßpöhlers Buch "Die potente Frau" vor-genommen. - mehr in der Bücherschau







+ TV-Literatursendungen

buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr) - next: Di./Mi. 28.08., 00:00 Uhr

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste) - next: 02.09., 23.35 Uhr

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr) - Donnerstag, 19.07., 23:15 Uhr

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich), next: 28.08., 22:25 Uhr