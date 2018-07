Altpapier

Medienauslese

Trump als Restaurantkritik, Online-Antisemitismus, "Aldi"-Wutkultur

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

Vom vom 19. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. Außerdem geht es um die Kehrtwende von US-Präsident Trump nach der Kritik an seinen Äußerungen über Russland und um den Beschluss des Bundeskabinetts, mehrere Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären.

Die Zeit der Rückkehrer

(bb) - Die meiste Bewegung gibt es in der Belletristik - besonders in den Paperback-Charts. Den höchsten Neueinstieg schafft hier Ulrike Renk mit "Die Zeit der Kraniche" auf Rang 8 (Aufbau). Als Extra bietet boersenblatt.net diese Woche: die Top25 im Segment Spiritualität.











Thalia schließt Filiale in Saarbrücker Europa-Galerie

(brp) - Rund 100 Fachgeschäfte gibt es in der Europa-Galerie in Saarbrücken, dabei sind laut Center-Management zwar auch Leerstände ein Thema. Insgesamt seien jedoch über 90% der Verkaufsfläche durchgängig vermietet. Die Thalia-Buchhandlung, die Ende Juli schließt, befindet sich direkt im Eingangsbereich des Centers



Buchmarketing im Verbund wird noch einfacher

(bb) - Die Verbünde AG Marketing, Buchmedia, Buchwerbung der Neun, LG Buch und Nordbuch mit insgesamt mehr als 460 Mitgliedsunternehmen aus dem Buchhandel in Deutschland und Österreich nutzen ab sofort die neuen Möglichkeiten zur Darstellung ihres Portfolios in VLB-TIX, wie die MVB mitteilt.



Wir wurden gefragt: Darf ich preisgebundene Bücher verschenken?

(ol) - Beim Handel mit Büchern ist unbedingt die Buchpreisbindung zu beachten. Dies gilt in Deutschland schon sehr lange. Doch verhindert diese Gleichheit im Preis auch zugleich einen freien Preiswettbewerb. Rund um dieses Thema erreichte uns die Frage, ob man Bücher auch an Kunden verschenken kann oder ob dies gegen das Gesetz verstößt.



Neuer Seyfried-Comic

Mit absurdem Biss

(sp) - Der Karikaturist Gerhard Seyfried überrascht mit dem neuen Band "Zwille": Der 70-Jährige ist ein bisschen bequem geworden - doch den alten Schwung hat er nicht eingebüßt. - "Zwille, als Comicfigur schon lange arbeitslos, wohnt mit Freund McÖko im letzten besetzten Haus im fast total gentrifizierten Berlin-Kreuzberg. Als das von der Polizei geräumt wird, sind sie auch noch obdachlos. Seyfretti, der in Italien den letzen freien Comic-Verlag Fumetti Seyfretti führt, möchte Zwille als Hauptfigur für seinen neuen Comic casten. Doch die GNA, die Graphic Novel Authority, die 99% des Comicmarktes beherrscht, will das verhindern. Sie unterstützt Senator Schmarotzke, der im Wahlkampf die Gentrifizierung als Wohltat für ganz Berlin verkaufen will. Ein spannendes Abenteuer beginnt, in dem Gerhard Seyfried mit seinem bissigen Humor das aktuelle Berlin aufs Korn nimmt." (Klappentext)









"Todesliste des Chefredakteurs"

Wirbel um die "Zeit-Mitarbeiter-erschießen"-Umfrage der Titanic

(mee) Die Diskussion um den Pro&Contra-Beitrag zu privater Seenotrettung von Flüchtlingen in der Zeit von vergangener Woche treibt seltsame Blüten. Eine satirische Twitter-Umfrage von Titanic-Chefredakteur Tim Wolff sorgte für einen Sturm der Entrüstung unter Medienmachern. Wolff wurde dafür kurzzeitig von Twitter gesperrt. Nun kündigt er eine Aufarbeitung in der kommenden Titanic an



Büchrtjournal

Einblicke in das Bergmann-Universum

Das Ingmar Bergman Archiv

von Paul Duncan, Bengt Wanselius

(ndr) - 1997, Internationale Filmfestspiele in Cannes: Der damals 79-jährige schwedische Filmemacher Ingmar Bergman erhält die Auszeichnung "Palme der Palmen". Seither wird er häufig und etwas großsprecherisch als "bester Filmregisseur aller Zeiten" bezeichnet. 45 Filme hat Ingmar Bergman im Laufe seines Lebens als Regisseur gedreht, für noch weitere das Drehbuch geschrieben. Mit Fernsehen und Theater fand er weitere Medien für seine künstlerischen Ideen.



