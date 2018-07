Altpapier

Medienauslese

Rundfunkbeitrag legal?, Selfie-Forschung, Naidoo und das Gift

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

Presseschau im Hörfunk

Vom vom 18. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Heute geht es um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan - und weiterhin um die umstrittene Abschiebung des Gefährders Sami A.

Weitere Kulturnachrichten

(wdr) + (dra) für den 18.07.2017



Buchcharts - die aktuellen Bestsellerlisten

Die Zeit der Rückkehrer

(bb) - Die meiste Bewegung gibt es in der Belletristik - besonders in den Paperback-Charts. Den höchsten Neueinstieg schafft hier Ulrike Renk mit "Die Zeit der Kraniche" auf Rang 8 (Aufbau). Als Extra bietet boersenblatt.net diese Woche: die Top25 im Segment Spiritualität.















Interview mit einer Maschine

Clemens J. Setz' neues Buch "BOT"

(tages) - Abwesend anwesend: Schriftsteller Clemens J. Setz lässt sich im Band "BOT - Gespräch ohne Autor" von einem Computerprogramm vertreten



DDR-Literatur

Bienenfleißig, nie zufrieden

(fr) - "Post vom schwarzen Schaft": Die Schriftstellerin Brigitte Reimann in den Briefen an ihre Geschwister.



Wer hätte schon Thomas Bernhards Lektorin sein wollen?

Anneliese Botond war es!

(fr) - Rund hundertfünfzig Briefe an Thomas Bernhard sind von seiner Lektorin überliefert. Sie zeichnen ein wunderbares Doppelporträt einer rastlos Neugierigen und eines unfreundlich Leidenden.



Kandidat

Ein Nobelpreis für Peter Stamm?

(nzz) - In Stockholm soll ein alternativer Literaturnobelpreis verliehen werden. Bisher sind 46 Kandidaten nominiert, unter ihnen neben J. K. Rowling auch der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm.



Interview

Ian McEwan: "Die öffentliche Diskussion ist es kaum mehr wert, dass man sich äussert."

(nzz) - Brexit, #MeToo, Political Correctness - allenthalben tobt die Debatte, aber auf eine Art, die gerade die besten Köpfe abschreckt. Auch der britische Schriftsteller Ian McEwan hat erfahren, wie man sich im Zentrum eines Shitstorms fühlt.



Roth: Tobias "Grabungsplan"

Lyrische Tiefenlotung im klassischen Altertum

(dlf) - Der Lyriker Tobias Roth liebt die Antike, ihre Renaissance und den späteren Klassizismus. Und er sieht in allem Gegenwärtigen auch das Vergangene. Seine Gedichte im Band "Grabungsplan" sind hochgelehrte und doch federleichte Texte, die zu intellektueller Tiefengrabung einladen. Von Katharina Borchardt - Verlagshaus Berlin, Berlin. 182 Seiten, 15,90 Euro.

mehr hier







Buchzeit

"Keiner Menschenseele kann man noch trauen" von Flannery O'Connor

(3sat) - Flannery O'Connor gehört zu den bedeutendsten Erzählerinnen der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bis heute sind ihre Storys Schul- und Universitätslektüre, der wichtigste Short-Story-Preis des Landes trägt ihren Namen. Ihre Welt sind die Südstaaten, der sogenannte Bible Belt, Kernland des konservativen Amerika. - mehr in der Bücherschau



Buchzeit

"Der Wachmann" von Peter Terrin

(3sat) - Michel und Harry sind Wachmänner in einem Wohnblock mit Luxusappartements. Ihren Dienst verrichten sie in der Tiefgarage des Gebäudes, von dort kontrollieren sie den Zugang zum Haus. Draußen muss sich etwas Schlimmes zugetragen haben, eine nukleare Katastrophe vielleicht oder ein Krieg. Nach und nach verlassen die Bewohner den Block, aber Michel und Harry halten mit eiserner Disziplin die Stellung. - mehr in der Bücherschau



Buchzeit

"Die Universität" von Andreas Maier

(3sat) - Frankfurt, die Universität, 1988, 1989. Damals noch ein ganz anderes Studium, Magister, eigentlich völlige Freiheit in allem. Das Betätigungsfeld erstreckt sich vom Biertrinken im "Doctor Flotte" bis hin zu Seminaren über Wahrheitstheorie, die den Studenten der Philosophie schon innerhalb eines Semesters zu Arztbesuchen treiben. Es droht ein völliger Verlust der eigenen Person, und auch die Zeiten geraten durcheinander. - mehr in der Bücherschau









