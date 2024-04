Radiotipps für Mittwoch,

ausgewählt von Henry KozokUraufführungen von u.a. Chalpuka, Cifuentes, Hu, Liberson, Wilhelm, OjczensaszArditti QuartetKonzert vom 1. März 2024, Konzertsaal, Zürcher Hochschule der KünsteVon Niklas WandtBekannt geworden vor allem als einer der Drummer und Gründungsmitglied vom Jazzquintet Fazer, hat sich der 1990 geborene bayrische Schlagzeuger, Perkussionist und Komponist Simon Popp inzwischen längst zu einer wichtigen Tangente der neuen jungen Münchner Jazzszene etabliert.Eine Sendung von Bert NoglikDie Kombination von Fakt und Fiktion, Recherche und Erzählung wird in der Filmtheorie "side by side" genannt. Auch manche Radiosendungen lassen sich mit diesem Prinzip beschreiben - zumindest gehört es zum Konzept von Golden Glades, unterschiedliche Dinge nebeneinanderzustellen. Die heutige Ausgabe gesellt in plötzliche Nachbarschaft: Altes von Sonic Youth und Neues von The High Llamas.Mit Patrick BatariloDer PopKocher verneigt sich vor Gil Scott-Heron, der am 1.4. 75 Jahre alt geworden wäre. Jazz- Funk und Rap, lange bevor es das Genre gab mit wärmespendender Poesie aus der sozialen und rassistischen Kälte us-amerikanischer Verhältnisse anno 1971.Justus Köhncke schrieb in der Spex Ausgabe im September 2000 zur Platte des Monats von The Magnetic Fields folgendes: ""69 Love Songs"! Dieser Titel ist keine Zote, sondern genau das, was auf dieser 3-CD Box drauf ist..Das Sujet mit supereklektizistischen Menge von Genres (Country, Synthipop, Folk, Cheerleaderchant,Fakejazz, Reggae Pop, Fake Motown, Darkwave, Acapellas, Scott Walker-Dramen,Mittelalterliches, Gospel, Soundcollage, Vaudeville, Noise Rock) und Positionen (verknallt, verhalten, verärgert, verzückt, verstiegen, verlassen, verrückt, vertuckt, vranzösisch, vernünftig, verliebt) angehend"Künstler:innen wie die Sängerin Esma Redžepova, das Ensemble Taraf de Haïdouks oder der Geiger Sandro Roy pflegen die reichen Musiktraditionen der Sinti und Roma und machen sie international bekannt. Babette Michel stellt sie vor.