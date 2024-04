Radiotipps für Donnerstag,

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

ausgewählt von Henry KozokImmer wieder schön, glänzende Newcomer:innen wie Erika Spencer zu entdecken. Die Schweizer Musikerin mit südafrikanischen Wurzeln hat gerade ihr erstes Album "Go" rausgebracht, mit einer bemerkenswert reifen Mischung aus Pop, Jazz und alternativem Folk(Aufzeichnung vom Urkult Festival in Näsåker am 04.08.2023)Juliet Fraser, Sopran; Ensemble MusikfabrikAufnahme aus dem Kölner FunkhausFlorian Hölscher, Hansjacob Staemmler (Klavier)(Produktion vom September 2023 im Schlossbergsaal SWR Studio Freiburg)Von Luigi LauerAm Mikrofon: Michael EngelbrechtDie heutige Sendung verfolgt kein übergeordnetes musikjournalistisches Ziel, jegliche Didaktik bleibt im Bett. Groovie Shizzl will heute nur eins, nämlich uns allen eine möglichst gute Zeit bereiten. Und das möglichst abwechslungsreich mit Musik von Brezel Göring, Hasan Shamaizadeh, Fairuz, Farhot, Sinem, Miles Davis u. v. a.!Bearbeitung: Ricarda Bethke Regie: die AutorinTon und Technik: Kaspar Wollheim und Iris König RBB 2014Nach 2011 und 2013 gibt's endlich eine Fortsetzung der Compilation-Reihe "Noise of Cologne". Diesmal ein Panoptikum von 73 Kölner acts, die mit Miniaturen von bis zu 60 Sekunden vertreten sind. Noise? Neugier, Experimentierfreude, ZusammenKun(f)st.