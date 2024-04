Radiotipps für Dienstag,

ausgewählt von Henry KozockHeute im Fokus steht "Cuckoo Storm", das gemeinsame Album der britischen Folk-Ikone Marry Waterson und des irischen SingerSongwriters Adrian Crowley. Gemeinsam loten sie aus, was mit moderner Folkmusik erzählt werden kann - und wie spannend sie entsteht.Aufnahme vom 21.11.2023 aus dem Loft, KölnIm positiven Sinne seltsam klingen einige Stücke des Amsterdamer Gitarristen Reinier Baas auf seinem neuen Album "Relief Party", das er in Pandemie-Zeiten komponiert hat. Mit Anja BuchmannVon Michael Gleich Regie: Claudia Kattanek Deutschlandfunk 2024Bearbeitung und Regie: Max OphülsKomposition: Karl Sczuka Ton: Friedrich Wilhelm Schulz Produktion: SWF/BR/RB 1954In dieser Sendung geht es um ein absolutes musikalisches Multitalent: John Zorn. Er ist Komponist, Multi-Instrumentalist, Bandleader, besitzt ein Label und betreibt einen Club - und genauso vielfältig wie seine Spielfelder ist auch seine Musik. In der Jazzwelt ist er ebenso anerkannt wie in der Neue Musik-Szene, seine Improvisationskünste sind legendär.Vor 10 Jahren, am 2. April 2014, ist der Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Hörspielautor Urs Widmer gestorben. Urs Widmer gehörte zu den bekanntesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Die meisten seiner rund drei Dutzend Erzählungen, Romane, Theaterstücke und Essays erschienen im Diogenes Verlag. Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Widmer seine Autobiografie "Reise an den Rand des Universums".Popstars, die sich mit süßen Gesichtern, großen Augen und rosigen Wangen darstellen, der ost-asiatische Trend zur Niedlichkeit ist längst auch im westlichen Pop angekommen. Cuteness heißt er - das Gegenprogramm zum News-Horror unserer Zeit. Mit Diviam Hoffmann