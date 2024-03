Radiotipps für das Wochenende

ausgewählt von Henry KozokEin amerikanischer Komponist deutscher Abstamung wird zur treibenden Kraft des "Third Stream". Anfangs umstritten, bescheinigen ihm später die Historiker: Aus den Reihen der Klassik sei Gunther Schuller der größte Freund des Jazz gewesen. Mit Karsten MützelfeldtAm Mikrofon: Andreas GöbelEr starb im Alter von 88 JahrenKomposition: Tarwater Regie: Kai Grehn BR 2011Von Sylvia RothIn dieser Ausgabe gibt Neues und Aktuelles von Surf Trash, Liam Gallagher & John Squire, The Imperial Surfers, Yard Act, Idles, St. Vincent, Blind Channel, Smash Into Peaces, Ace Frehley, Edgär, Below Zero. Älteres von Hoodoo Gurus, Filter, Massive Wagons.Er ist einer der weltweit führenden Lichtdesigner. Herbert Cybulska aus Frankfurt spielt mit dem Licht. Wenn er fertig ist mit seiner Installation - und das kann schon mal länger - Monate oder Jahre - dauern, soll der Raum sprechen.Immer wieder werden kapverdische Sängerinnen mit Cesária Évora verglichen, die die Musik der Kapverden weltbekannt gemacht hat. Antje Hollunder wirft einen Blick auf die aktuelle Szene mit Sängerinnen wie Nancy Vieira, Lura, Cremilda Medina u.a.