Radiotipps für Freitag, den

ausgewählt von Henry KozokWerke von Peter Eötvös, Nina Šenk, Brett Dean(Konzert vom 29. Februar 2024 in der Stuttgarter Liederhalle)Zu seinem 86. Geburtstag schenkt sich Saxophonist Charles Lloyd ein neues Album. Ein doppeltes sogar mit großartigen Musikern wie Jason Moran, Klavier, Larry Grenadier, Kontrabass und Brian Blade, Schlagzeug."The Trio, Vol. 1" (1955) / "Four!" (1959) / "Universe" (1972)Mit Niklas WandtVon Franziska HirsbrunnerEr arbeitete 30 Jahre lang als Volkskundler in einem Amsterdamer Institut. Nach seiner Pensionierung schrieb er sich sein Arbeitsleben in über 5'000 Seiten von der Seele. Mit der siebenteiligen Romanreihe "Das Büro" landete J. J. Voskuil (1926-2008) in den Niederlanden einen gigantischen Erfolg.Von Rosvita Krausz Regie: Antje Vowinckel Deutschlandfunk 2019Bearbeitung und Regie: Heinz von Cramer BR 1993Eine Stunde lang gleiten wir durch Ambient- und Electronic-Soundwelten, mit Musik aus Japan, Schottland und einer Radiopremiere aus Köln.Wenn die Stradivari aufstöhnt - Schadet Neue Musik dem "schönen Ton"?Diskurs mit Michael Struck-Schloen