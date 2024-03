Radiotipps für Dienstag

ausgewählt von Henry KozokVon Hans-Jürgen SchaalAufnahme vom 5.11.2023 in Tampere, FinnlandDer New Yorker ist einer der vollendetsten Instrumentalisten des zeitgenössischen Jazz. Sein jüngstes Album "Eagle's Point" hat er in souveräner Gesellschaft alter Freunde eingespielt - Pianist Brad Mehldau, Bassist John Pattituci und Schlagzeuger Brian Blade.Mit Andreas GöbelVon Christian BleesVon Tabea Soergel und Martin BeckerNDR/SR/SWR 2017Meine letzte Sendung mit Me Myself and Why, wie immer mit interessanter Musik aus dem Bereich der zeitgenössischen improvisierten und komponierten Musik.Zusammenstellung und Moderation: Ingo KottkampTon: Ralf Perz, Ingo Kottkamp und die Autor:innenProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Bonnie & Clyde, Michelle & Barack, Cindy & Bert, Barbie & Ken, Billie & Finneas, Beyoncé & Jay-Z, Paul & Art, Kim & Thurston, Jack & Meg, Tim & Lætitia, Sid & Nancy, Yoko & John, Karen & Richard, Peter & Pedro. Was wäre die Popkultur ohne Paare?