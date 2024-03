(dlfk-audio) - Zerrissen zwischen Kulturen und Milieus - diese Erfahrung kennt Burak Yilmaz. Er wächst in Duisburg-Großmarxloh auf, besucht ein katholisches Eliteg bb ) - Am 13. März haben Bookwire und Amazon eine neue Vereinbarung getroffen, teilt der Frankfurter Dienstleister mit. Bookwire rechnet daher zeitnah mit der Wiedereinlistung seiner Vertriebstitel auf den Amazon-Plattformen bb ) - Das EU-Parlament hat am 13. März grünes Licht für das Gesetz über künstliche Intelligenz gegeben. Die Abgeordneten nahmen die Verordnung mit großer Mehrheit an. Die Einhaltung des EU-Urheberrechts und die Veröffentlichung detaillierter Zusammenfassungen der für das Training von KI-Systemen verwendeten Inhalte müssten damit etwa erfüllt werden. Der Rat muss die neuen Vorschriften allerdings noch förmlich annehmen. wdr ) - In "Buch-Lounge" trifft WDR-Moderatorin Mona Ameziane in verschiedenen Literaturhäusern Autorinnen und Autoren und Gäste aus der Region. Ameziane spricht mit ihnen über das Leben mit Büchern, über das Lesen und über die jeweilige Gegend. Für die erste Buch-Lounge hat sie im Literaturhaus Göttingen die Autorinnen Paula Fürstenberg und Ninia LaGrande getroffen. Es geht um Freundschaft und darum, wie die Gesellschaft unsere Körper bewertet zeit ) - An Dogmen rüttelte er, frommes Gesäusel war ihm zuwider: Karl Rahner wollte vermitteln, woran der Einzelne glauben kann. Dafür wurde er bewundert - und angefeindet. Zum 40. Todestag erzählt der Rahner-Kenner Andreas R. Batlogg die faszinierende Geschichte des großen Theologen.Israel<--- bestellen faz ) - Der TV-Satiriker hatte zuvor eine Klage gegen den Imker aus Meißen verloren. Das Landgericht Dresden beurteilte die Werbeaktion als Antwort auf einen TV-Beitrag im "ZDF Magazin-Royale" als rechtens faz ) - Der ZDF-Unterhalter Jan Böhmermann zerrt den Imker Rico Heinzig abermals vor Gericht. Heinzig hatte sich gegen den "Satiriker" mit einer Satire gewehrt. Doch Böhmermann versteht keinen Spaß. Das hätte uns auch gewundert. (dlfk-audio ) - von Schwesig, Oliver