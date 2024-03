Terrorismus dlfk ) - RAF hat auch die Filmszene beeinflusst dlfk )- Heutzutage attackieren Klimaaktivisten Kunstwerke. Am 28. Februar 1974 war es der Friedensaktivist Tony Shafrazi, der Picassos "Guernica" mit roter Farbe besprühte. Er wollte so gegen den Vietnamkrieg protestieren. dlfk )- Mit seiner Vinyl-Reihe "Tapetopia" macht Henryk Gericke den Post-Punk aus dem Kassetten-Underground der DDR wieder zugänglich. Und trifft damit einen Nerv: Dieser Sound der Achtziger passt perfekt zur Gegenwart. Ein Gespräch über die Gründe dafür. dlfk )- Der Schriftsteller und Essayist Daniel Kehlmann erhält den Ludwig-Börne-Preis 2024. Entschieden hat das als alleinige Preisrichterin, die Verlegerin und frühere Literaturkritikerin Felicitas von Lovenberg. Das teilte die Ludwig-Börne-Stiftung in Frankfurt am Main mit. Kehlmann sei ein virtuoser wie subtiler Erzähler von Parallelwirklichkeiten, begründete von Lovenberg die Wahl. Sein Werk lese sich als brennend aktuelle Mahnung angesichts der wachsenden Bedrohung der Demokratie und der fortschreitenden gesellschaftlichen Polarisierung. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis für herausragende Essays, Kritik und Reportagen soll am 9. Juni in der Frankfurter Paulskirche überreicht werden. Der Ludwig-Börne-Preis wurde erstmals 1993 vergeben. Er erinnert an den Frankfurter Schriftsteller und Journalisten, der wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons gilt. Im letzten Jahr gewann Robert Habeck den Preis, frühere Preisträger sind Peter Sloterdijk und Marcel Reich-Ranicki. radio ) - Neues von Akiko Tsuruga, Anni Kiviniemi , Rob Cope, Angelo Verploegen, Paul Taylor. Achtung Sprösslinge! Nachdem wir alle bissextilischen Komplikationen aus dem Weg geräumt haben, präsentieren wir Ihnen diese Woche einige schöne neue Jazz-Veröffentlichungen. Von Barney Whittaker. radiosz ) - Die KEF erkennt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die UKW-Verbreitungskosten nur noch bis Ende 2032 an. Ab 2033 können die öffentlich-rechtlichen Radioprogramme nur noch die Verbreitungskosten via DAB+ geltend machen, wie aus dem kürzlich veröffentlichten 24. Bericht der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hervorgeht. Wenn sie dennoch über UKW weitersenden wollen, müssen die entsprechenden Kosten durch Umschichtungen von Budgets aus anderen Bereichen getragen werden. sp ) - In den USA drohen Julian Assange bis zu 175 Jahre Haft wegen Spionagevorwürfen - die Entscheidung über eine Auslieferung liegt bei Großbritannien. Laut Bundeskanzler Scholz sollte Assange in Europa bleiben dürfen. sp ) - Eine hohe Geldbuße auch zu "Abschreckungszwecken": Apple hat nach Ansicht der EU-Kommission seine marktbeherrschende Stellung für den Vertrieb von Musikstreaming-Apps über seinen App Store missbraucht fk ) - Es gibt Musik, die unser Gedächtnis okkupiert, pausenlos wiederholt werden will, dabei und immer aufs Neue ihre Schönheit offenbart und doch ihre Geheimnisse bewahrt. Es ist schwer, davon wieder loszukommen. Gäbe es in Deutschland ein Suchtmittelgesetz, würden solche Vorgänge observiert werden. Alban Nikolai Herbst ist gleich zwei solcher musikalischen Substanzen verfallen. Und er beschreibt, warum. dlfk-audio ) - Mit 18 Jahren ging Thomas Hitzlsperger von Bayern München nach Birmingham, wo er fünf Jahre für Aston Villa spielte und selbst ein wenig zum Engländer wurde. 2014 stand er als einer der ersten männlichen Profi-Fussballer offen zu seiner Homosexualität. faz ) - Brüssel brummt dem iPhone-Hersteller eine Milliardenstrafe auf. Der Zeitpunkt dürfte nicht zufällig gewählt sein. faz ) - Das Demokratiefördergesetz wird als Einschränkung der Meinungsfreiheit kritisiert. Ein Gutachten aus dem Bundestag besagt jetzt: Der Bund ist überhaupt nicht zuständig. Was die Demokratie wirklich stärken würde. dlfk-audio ) - Obermann, Kati dlfk-audio ) - Gespräch mit Maren Kroymann dlfk ) - Der vor 30 Jahren gestorbene US-Autor Charles Bukowski wird im Juni im französischen Bordeaux mit einer internationalen Fachveranstaltung gewürdigt. Bei der zweitägigen Bukowski-Konferenz an der Universität Bordeaux Montaigne geht es unter anderem um die Person des Autors, um die Literatur sowie um die Übersetzungen seiner Werke. Das teilte die Charles-Bukowski-Gesellschaft in Bamberg dem Evangelischen Pressedienst mit. Vertreter der deutschen Bukowski-Gesellschaft sind als Referenten beteiligt. bb ) - Viele neue Gesichter waren Ende Februar beim Peergroup Day und dem DigiCamp der IG Digital des Börsenvereins in München dabei. Leitfragen waren: Wo steht die Branche bei KI? Und welche Tools werden in der Praxis gebraucht? Die Sprecher:innen der IG Digital, Carmen Udina, Eliane Wurzer und Hermann Eckel, über die Ergebnisse beider Treffen und Perspektiven für die weitere Arbeit. bb ) In Thomas Manns "siebengetürmter" Stadt Lübeck feiert am 4. März Egon Schramm seinen 100. Geburtstag. Er war von 1971 bis 1989 Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Stuttgarter Ernst Klett Verlag. radio ) - Durchdringend in seiner unerbittlichen Wiederholung, trägt das Album eine beständige Monotonie in sich, die nichts anderes tut, als sich in den Flammen ihrer eigenen brennenden Intensität aufzubauen, aufzubauen, aufzubauen. Von Barney Whittaker.