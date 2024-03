Stre mz ) - Die 2016 als RBB-Programmdirektorin ausgeschiedene Claudia Nothelle bezog jahrelang Ruhegeld. Die neue RBB-Spitze hält das für sittenwidrig - und verlangt Geld zurück. faz ) - Die Recherche von Correctiv trieb Hunderttausende auf die Straßen - doch die AfD streut Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt. Ein Interview mit dem Geschäftsführer von Correctiv, David Schraven, über den Rechtsstreit und die mediale Instrumentalisierung. bb ) - In einem Positionspapier analysiert die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) die ihrer Ansicht nach intransparente und fragwürdige Praxis einer ganzen Reihe von Spieleverlagen bei der Honorarberechnung - und skizziert Alternativen. Dabei ziehen sie auch einen Vergleich mit der Vergütung von Buchautor:innen. kap ) - Im Kölner Museum Ludwig sind gerade 50 Werke zu sehen, die sein ehemaliger Direktor Kasper König dem Haus geschenkt hat. Es sind imposante Sachen dabei, es ist eine äußerst originelle, sehr persönliche Schau. Und: Sie bestätigt den Eindruck, den wir vom Schenker selbst einmal in Münster gewinnen konnten.Russischer Lauschangriff tp ) - Veröffentlichung erhöht Druck auf Berlin. Das gehört zum Kalkül Moskaus. Wie unterschiedlich Medien mit dem Leak umgehen piqd ) - Durchstreifen Sie Prag auf den Spuren Franz Kafkas und entdecken Sie die Orte, die sein Leben und Schaffen geprägt haben. Von seinem Geburtshaus am Franz-Kafka-Platz, über die verschiedenen Wohnungen und Büros, bis hin zu Cafés und geheimnisvollen Etablissements - diese Fotoreportage führt Sie in die Welt des berühmten Schriftstellers. Erleben Sie, wie die "Krallen" der Stadt, wie Kafka sie nannte, bis heute nachwirken und sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann ziehen. Diese Reise ist nicht nur ein architektonischer und historischer Rundgang, sondern auch eine emotionale Begegnung mit dem Prag Kafkas, inklusive seiner Lieblingsplätze und der weniger bekannten Orte seines Lebens. Von der beeindruckenden Architektur des Palais Hrzan von Harras, wo Kafka zu schreiben begann, über das charmante Goldene Gässchen an der Prager Burg, bis hin zu den stillen Ecken, die er für seine Arbeit suchte. Entdecken Sie, wo Kafka seine unruhigen Träume hatte, wo er Inspiration für seine unvergesslichen Werke fand und wo er die komplexen Beziehungen zu den Menschen in seinem Leben pflegte.RBB entfernt turi2 ) - Schlesinger-Affäre: Der RBB hat einen Beitrag einer Journalistin im Medienmagazin von Jörg Wagner über Finanzchef Claus Kerkhoff gelöscht, meldet "Business Insider". Kerkhoff soll sich anwaltlich gegen den Kommentar gewehrt haben. Darin zweifelt eine Reporterin Kerkhoffs Rolle als "Mahner in der RBB-Affäre" an. Der RBB begründet die Löschung gegenüber turi2 mit einer fehlenden redaktionellen und juristischen Abnahme, es hätten keine ausreichenden Belege für die dort aufgestellten Tatsachen vorgelegen. Man habe erst in der aktuellen Ausgabe des "Medienmagazins" durch eine Bemerkung von Moderator Wagner erfahren, "dass die Autorin des Beitrags anscheinend Informationen direkt von der ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger erhalten hat". Der RBB betont, es werde weder eine "unliebsame Berichterstattung unterdrückt", noch schränke man die Berichte in eigener Sache ein.