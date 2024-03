Ob das Glück in der Zukunft liegt oder in der Vergangenheit, daran scheiden sich die Geister. Unsere kleine Sendereihe steht dabei ganz eindeutig auf keinerlei Seite: Hier wird regelmäßig innovatives Material herbeigeschafft, aber auch das Gold aus den Archiven bemüht. In diesem Sinne widmen wir uns heute u. a. der Kompilation "Under The Bridge Vol. 2", die neue Aktivitäten aus dem Umfeld des legendären Indiepop-Labels Sarah Records versammelt.