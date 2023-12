ausgewählt von Henry Kozok

Kaum jemand kennt ihn, sogar in seiner ecuadorianischen Heimat ist seine Musik nur wenigen vertraut. Dabei zählt Luis Humberto Salgado zu den großen Komponisten Südamerikas. Geboren wurde er am 10. Dezember 1903, vor 120 Jahren.Werke von Sylvain Marty, Didem Coskunseven, Huihui Cheng, Matthew Shlomowitz, Jennifer WalsheEnsemble NikelVon Niklas WandtVon Michael BartleWinterliche Ohrenwärmer sehen ja manchmal aus wie große Kopfhörer. Da sitzen sie und halten warm. Dieser Adventsausgabe von Golden Glades mögen sie als Metapher dienen. Denn allerhand wohliges Klangmaterial für Herz und Ohren haben wir zusammengetragen, darunter den süß-versponnenen Indie-Folkpop der französischen Einmannband Magon. Und der Schotte Daniel McGeever demonstriert uns, dass sein klassisches Songwriting den Vergleich mit großen Namen nicht zu scheuen braucht.Regie: Alexander Schuhmacher NDR 2005Alles in allem gibt es in dieser Ausgabe wundersame Musik. Unter anderem vom kleinen Label/Tonstudio Wunderwerke in Wächtersbach (zwischen Frankfurt a.M. und Fulda). Dort entstand der Superfrosch: "Supersempfft"! Seltsames kommt von L. van Beethoven und C. Debussy (!) und andere Klassiker vom dieswöchigen Lieblingsplatte Festival in Düsseldorf.Von Helgard Haug und Daniel WetzelRegie: die AutorInnen Ton: Martin EichbergProduktion: DeutschlandRadio Berlin 2001Peter Kemper "The Sound of Rebellion. Zur politischen Ästhetik des Jazz"100 jazz ) - Jazz thing Next Generation"Jazz thing Next Generation"Nachdem Jazz thing im September seinen 30. Geburtstag feiern konnte, stand vor kurzem ein weiteres rundes Jubiläum an: der 20. Geburtstag und die 100. Folge von "Jazz thing Next Generation" (JTNG). Im November 2003 ist mit "Jazz Poems" der Sängerin Esther Kaiser die Nummer 1 dieser mittlerweile so erfolgreichen Nachwuchsreihe erschienen. Seitdem ist mit jeder Heftausgabe von Jazz thing ein neues Album von einem oder einer jungen Musiker/-in veröffentlicht worden, stets verantwortet in enger Kooperation zwischen dem Jazz-thing-Herausgeber Axel Stinshoff und Volker Dueck vom Jazzlabel Double Moon Records. In dieser CD-Edition sind die Debüts unter anderem von Benjamin Schaefer und Cyminology, von Lorzenz Hargassner, Sebastian Sternal, Bastian Stein, Rebecca Trescher, Tamara Lukasheva, Simon Below, Musina Ebobissé, Ganna, Uassyn, Elsa Johanna Mohr usw. usf. auf den Markt gebracht worden. - Entstanden ist die Idee für JTNG aus der Heft-Rubrik "Homegrown", in der viele zumeist im Eigenverlag erschienene Alben von jungen und unbekannten Musiker/-innen aus Deutschland besprochen werden. "Von Axel hörte ich ständig, wie viele CDs er für ,Homegrown' zugesandt bekam", erinnert sich Dueck im Gespräch mit dem Jazz-thing-Autor Reinhard Köchl. "Irgendwann entschlossen wir uns dann, eine eigene Reihe bei meinem Double-Moon-Label aus der Taufe zu heben. Das Besondere daran war, dass die unbekannten Musikerinnen und Musiker mit einem Feature in Jazz thing vorgestellt werden sollten und so gezielt PR-Arbeit für sie und ihr Projekt geleistet werden konnte." - Aus Anlass des runden Geburtstages haben vier große Airlines, Lufthansa, Austrian Air, Edelweiss Air und SWISS Air, Playlists mit Songs einiger JTNG-Acts in ihr Bordprogramm aufgenommen - wie zum Beispiel "Milan Stern" vom Birgitta Flick Quartett, "Pursuit Of Happiness" vom Tobias Meinhart Quartett, "Get Out Now" von Anette von Eichel oder "200 Turkeys" von Frederik Köster.