Die Holzbläserin und Komponistin aus New York legte Ende Oktober ihr Album "Shimmer Wince" vor, ein Werk in Quintettbesetzung. Die Stücke zwischen Neuer Musik und Modern Jazz sind in der barocken "just intonation", der "reinen Stimmung" geschrieben, die von der wohltemperierten leicht abweicht. Sie gibt den spröden Stücken ihren eigentümlichen hellen Glanz. Mit Niklas Wandt