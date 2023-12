ausgewählt von Henry Kozok



Musik aus allen Richtungen mit Andreas Felber. Saxofonist Daniel Erdmann legt mit Velvet Revolution sowie mit Aki Takase bzw. Vincent Courtois und Robin Fincker exzellente Arbeiten vorWerke von Peter Maxwell Davies, Jacques Ibert, William Turner Walton(aufgenommen am 23. Oktober im Brahms-Saal des Wiener Musikvereins)Mit Anja BuchmannEine Sendung von Michael ZwenznerVon Maximilian Brose und Shahrzad GolabDem Publikum war seine Musik oft zu modern, seinen avancierten Kollegen indes meist zu reaktionär. Am 28. Dezember 1963 starb der Komponist Paul Hindemith in Frankfurt am Main, begraben ist er auf dem Friedhof St. Légier bei Blonay im schweizerischen Kanton Waadt, unweit vom Genfer See.Von Maria ReiningerRegie: die Autor:innen Ton und Technik: Dirk Hülsenbusch, Barbara Göbel, Steffen JahnProduktion: WDR 2023