Die Radiotipps für Freitag

den 10.11.2023

ausgewählt von Henry KozokZacharie Abraham: Kontrabass; Auxane Cartigny: Klavier; Philippe Maniez: Schlagzeug;BBC National Orchestra of Wales; Leitung und Violine: Fiona MonbetAufzeichnung vom 19.10.2023Werke von Bortniansky, Vedel, Schnittke(Liveübertragung aus der Evangelischen Friedenskirche, Ludwigsburg)Aufnahme vom 7.7.2023 beim Rudolstadt Festival

TV-Tipps

Mit Nina PolascheggNach den Vergangenheitserzählungen "Deadline", "Auerhaus" und "Serpentinen" hat Bov Bjerg jetzt mit seinem vierten Roman, "Der Vorweiner", eine Zukunftsgeschichte geschrieben. Ein Roman, der unserer Zeit voraus ist, weil er ausmalt, was uns bevorstehen könnte, wenn wir so weitermachen wie bisher. Über seine Weltsicht in Nah- und Fernaufnahme, über das Staunen und Schreiben erzählt Bov Bjerg in "NDR Kultur à la carte".Von Julia Schulz Regie: die Autorin Deutschlandfunk/SWR 2022Komposition: Toju Kae Regie: Henri Hüster BR 2018"Grit & Grace" heißt das neue Album der New Yorker Bassposaunistin Jennifer Wharton und ihrer Band Bonegasm. Sie kombiniert den Sound von vier Posaunen mit einer vierköpfigen Rhythmusgruppe. Allein schon der warme Klang der vier Posaunen gibt dem Album einen einzigartigen Charakter.Mit Frank Hilberg und Florian Zwißler-Evelyn Hamann - "sie war tatsächlich fabelhaft" | rbb - Die Whistleblowerin Fernsehfilm Deutschland 2023 | arte - Mord oder Watt? Ebbe im Herzen Deutschland 2023 | Das Erste - Wir können nicht anders Spielfilm Deutschland 2020 | 3sat