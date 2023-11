Die Radiotipps für Donnerstag

,

den 9.11.2023

TV-Tipps



10:50 Uhr - Gedenken an die Novemberpogrome Übertragung aus der Synagoge "Beth Zion" in Berlin |

"Wir müssen uns von der Wohlfühl-Erinnerungskultur verabschieden"

dlfk ) - Der Antisemitismus in Deutschland nimmt zu, so das Zivilgesellschaftliche Lagebild. Jens-Christian Wagner von der Gedenkstätte Buchenwald sieht eine große Gefahr von Rechts und fordert eine ehrliche, offenere Auseinandersetzung mit NS-Verbrechen.

20:15 Uhr - Friedhof der Welpen - Der Usedom-Krimi Fernsehfilm 2023 | - Friedhof der Welpen - Der Usedom-Krimi Fernsehfilm 2023 | Das Erste

20:15 Uhr - Der rbb macht Kino Alles inklusive Spielfilm 2014 | - Der rbb macht Kino Alles inklusive Spielfilm 2014 | rbb

22:30 Uhr - Heavy Metal saved my life: Queer - Judas Priest, Faith No More & Gaahl | - Heavy Metal saved my life: Queer - Judas Priest, Faith No More & Gaahl | hr









ausgewählt von Henry KozokWerke von Jennifer Higdon, Kazimierz Serocki, Mauricio Kagel, Haimo Wisser, Wolfgang Suppan, Hannah Eisendle(aufgenommen am 9. Oktober im RadioKulturhaus Wien in 5.1 Surround Sound)Übertragung aus dem ErholungshausVon Thomas LoewnerCharlie Mariano begann in den USA mit Bebop und Cool Jazz. In den 1970er Jahren wurde der Saxophonist mit dem leidenschaftlichen Ton zum Pionier der Fusion von Jazz und indischer Klassik.Von Christoph WagnerRegie: Rolf Mayer Ton und Technik: Rike Wiebelitz und Barbara GöbelProduktion: WDR 2022Sie asphaltierten das Paradies und machten einen Parkplatz daraus" - alleine wegen dieser Songzeile (aus "Big Yellow Taxi" von 1970) hatte sie sich einen Ehrenplatz im Songbook der Popgeschichte gesichert. Sie schrieb die definitive Woodstock-Hymne, und - mit "Both Sides Now" von 1969 - das meistinterpretierte Lied, das je von einer Folk-Sängerin komponiert wurde. Sie war es, die das Singer-Songwriter-Genre mit der Ausdrucksfreiheit des Jazz verband und sie war die erste Songautorin, die nicht nur gereimte Lyrik, sondern auch Prosatexte von literarischer Qualität wie selbstverständlich in eine populäre Liedform brachte.Vergangenheit und Gegenwart: Olivia Louvel thematisiert das untergegangene Doggerland. Lenhart Tapes frickelt an multiethnischen Samplemixes. Rizomagic verknotet Currulao und Tamborito mit IDM. Shackleton lässt Geister um deutsches Liedgut schweben.