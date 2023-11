Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Montag

,

den 23.11.2023

ausgewählt von Henry KozokWerke von Friedrich Cerha und Rebecca Saunders(aufgenommen am 15. November im Großen Musikvereinssaal in Wien in 5.1 Surround Sound)Werke von Georges Aperghis, Vladimir Tarnopolski, Rebecca Saunders(Aufnahme vom 12. Mai 2023 aus dem Mozartsaal)Von Sophie Emilie BehaVorgestellt von Karl LudwigVon Susanne Billig und Petra GeistVon Marlene KüsterVon Serotonin Regie und Realisation: die Autor:innenProduktion: Deutschlandfunk Kultur 2022Vier europäische Bandleaderinnen, vom Trio bis zum Large Ensemble stehen heute im Fokus bei WDR 3 Jazz: Die Pianistin Anke Helfrich, die Sängerin Mette Juul, die Schlagzeugerin Mareike Wiening und die Saxofonistin Sarah Chaksad.Neue Alte Musik für modularen Synthesizer