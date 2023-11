Die Radiotipps für Mittwoch

,

den 8.11.2023

ausgewählt von Henry KozokSeine Vertonung des queeren Kultbuches "The Faggots & Their Friends Between Revolutions" aus den 70er-Jahren war ein Highlight des Festivalsommers in Aix-en-Provence.Übertragung aus dem ErholungshausLucerne Festival Contemporary Orchestra; Ilan Volkov, LeitungKonzert vom 19. August 2023 (Lucerne Festival)

Lange Zeit kannte man München für Clubs wie das Domicile, später dann vor allem für seine Labels. Inzwischen legen junge Musikerinnen und Musiker nach. Sie präsentieren eine Szene mit viel Aufwindpotential. Mit Musik von Shuteen Erdenebaatar, Fiona Grond, Jazzrausch Bigband, Munich Composers Collective. Mit Ralf DombrowskiVon Florian Felix Weyh

TV-Tipps





Komposition: Siegfried Franz Regie: Fritz Schröder-Jahn NWDR 1951Viele Fragen werden in dieser Ausgabe gestellt. Z. B. warum Duran Duran mit ihrem 17. Album "Danse Macabre" ein Halloween-Gruselalbum machen mussten? Oder was MC Hammer eigentlich macht? Wer sind Wicketkeeper? Was war nochmal Chillwave? Und wer sind Sandy Salisbury & Curt Boettcher? Und einiges mehr!Ton und Technik: Josuel Theegarten, Susanne HerzigProduktion: BR / Deutschlandradio Kultur 2015Sie sind spirituell, aber keine Buddhisten, Hinduisten oder Sufi. Sie verehren weder Götter, noch haben sie's mit Tempeln oder Moscheen. Die Baul-Musiker in Bengalen glauben, dass das Göttliche im Menschen selbst wohnt. Mit Babette Michel