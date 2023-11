Die Radiotipps für Dienstag, den 7.11.2023

ausgewählt von Henry Kozok



Musiktipp I

20:00 Uhr SRF 2 Late Night Concert

Meshell Ndegeocello und Tom Skinner am Jazz Festival Willisau

Die US-Sängerin und E-Bassistin Meshell Ndegeocello begeistert mit ihren groovenden Songs, ihren tiefgründigen Texten und ihrer packende Spielart nicht nur Fans und Musikbegeisterte - sie ist auch ein grosses Idol für viele Musikerinnen und Musiker.





21:05 Uhr Deutschlandfunk Jazz Live

"Erhebende Interaktionen" Das Dave Douglas Quintet

Aufnahme vom 18.8.2023 bei der Cologne Jazzweek, Stadtgarten Köln

Mit Karl Lippegaus

TV-Tipps



19:45 Uhr - Loriot vor acht

Das Erste

Anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot werden vom 6. bis 9. November in vier Ausgaben von "Loriot vor acht" seine besten Sketche und Sprüche präsentiert, kommentiert von namhaften deutschsprachigen Künstler*innen

21:00 Uhr - Der Osten - Die Dresdner Stasi-Zentrale - Der Osten - Die Dresdner Stasi-Zentrale

21:45 Uhr - Bloch: Ein begrabener Hund Fernsehfilm Deutschland 2001 |

- Bloch: Ein begrabener Hund Fernsehfilm Deutschland 2001 | ONE











"Die faszinierendste und bewegendste Künstlerin unserer Zeit" nannte der "Melody Maker" Joni Mitchell Anfang der 1970er Jahre. Eine Sendung von Thomas HaakVon Thomas Kruchem.Regie: Ulrich BassengeKomposition: Philip Stegers, Ulrich Bassenge Musik: Jon Sass (Tuba)Ton und Technik: Simon Kamphans, Philipp Prehn, Günter Arnold, Till Wollenweber, Ulrich BassengeProduktion: WDR 2023Von Friederike KennewegVor 35 Jahren war Katrin Sass Schauspielerin des Jahres in der DDR. Vor 20 Jahren hatte sie dank "Good Bye, Lenin" ein internationales Kinocomeback. Seit bald zehn Jahren spielt sie die Hauptrolle im Usedom-Krimi in der ARD. Jetzt hat sie als Sängerin ein autobiographisches Album aufgenommen: "Am Wasser", mit eigenen Texten, die ihre Seele widerspiegeln.Vom Ja zur modernen Welt zum Weiter in der verkehrten Welt. Thomas Meinecke redet über The Making Of "Topsy-Turvy", das neue Album von FSK - Freiwillige Selbstkontrolle. Referenzen, Bezugspunkte, (n)ever changing Koordinatensysteme, Grooves. Mit Klaus Walter