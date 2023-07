Die Radiotipps für Dienstag, den 11.7.2023

TV-Tipps für Dienstagabend

Werke von Glasunow, Sinding,Arenskij, Grieg, Borodin, Strawinsky(aufgenommen am 11. Juni im Großen Musikvereinssaal Wien in 5.1 Surround Sound)Aufnahme vom 17.3.2023 aus dem Beethoven-Haus BonnVon Nina PolascheggVon Charly Kowalczyk Regie: Heide SchwochowProduktion: Deutschlandfunk/HR/SWR/WDR 2013Von Anne-Katrin WehrmannEben noch das Betthupferl, dann Caro Matzko. Sie kann nicht schlafen - so wie ihre Hörerinnen und Hörer. Sie redet, weil ihr noch so viel durch den Kopf gehtDas Roskilde-Festival auf der Suche nach dem Zeitgeist.Die Post-Revue beinhaltet Musik von Blur, Loyle Carner, Lizzo, Greentea Peng, Queens Of The Stone Age, Special Interest u.a.Guitar and Voice - Die Singer und Songwriter-Szene in Upstate New YorkMit Matthias Röckl- Front auf hoher See - Die Ostsee im Kalten Krieg 2023 | arte - Hitlers Zentrale des Terrors | rbb - Einfach Charlie Spielfilm 2017 | rbb