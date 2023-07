Lesart

Sie wurde 37 Jahre alt; sie starb infolge eines russischen Raketenangriffs auf ein Restaurant in Kramatorsk Amelina war eine ukrainische Romanautorin, Essayistin und Menschenrechtsaktivistin sowie Finalistin des Literaturpreises der Europäischen Union. Sie war Mitbegründerin des New Yorker Literaturfestivals, das in einer kleinen Stadt namens New York in der Region Donezk stattfand. Nach der russischen Invasion Anfang vergangenen Jahres rief das Team anstelle des Festivals die Initiative "Fight Them with Poetry" ins Leben, um die ukrainischen Armee-Einheiten, die die Region verteidigen, zu unterstützen. Außerdem dokumentierte sie russische Kriegsverbrechen in der Ukraine - bis sie selbst Opfer eines solchen wurde. Dieser piq ist aber kein Nachruf. Der empfohlene Text ist der letzte, den Amelina veröffentlicht hat, eine literarische Reportage, die entlang des Schicksals einer 82-jährigen Frau aus der Region Donbass im Osten der Ukraine den Zusammenhang zwischen sowjetischer Diktatur und moderner Desinformation beschreibt; die biografischen, sprachlichen und psychologischen Gräben zwischen Ost und West, Jung und Alt - und die Kontinuität des Wegsehens, der verschiedenen Arten des Anpassens an Gewalt

Bodo Kirchhoff ist ein Virtuose der Novelle. Nun hat er eine weitere geschrieben: "Nachtdiebe" heißt sie, und sie ist die Neubearbeitung eines Romanstoffs von 1992. Sie erscheint zum 75. Geburtstag des Schriftstellers.

Von Breughel zu Kafka: ein frühes Gedicht der polnischen Nobelpreisträgerin, die vor hundert Jahren geboren wurde. Frankfurter Anthologie : Thomas Huber liest "Die zwei Affen von Breughel" von Wisława Szymborska