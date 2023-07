TV-Tipps für Mittwochabend

Werke von Fagerlund, Korngold, NielsenGil Shaham, Violine; Schwedisches Radio-SymphonieorchesterLeitung: Hannu Lintu Aufzeichnung vom 28.04.2023Werke und Uraufführungen von Hanspeter Frehnerensemble für neue musik zürichKonzert vom 15. Juni 2023, Kunstraum Walcheturm ZürichDie Sängerin Valerie Eickhoff und der Gitarrist Juniors Cesar Sarracent stellen im Gespräch und mit Musikbeispielen Manuel de Fallas "Siete canciones populares españolas" vorVon Till LorenzenEinen Gang herunterschalten und die unbeschwerte Leichtigkeit des Sommers genießen. Diese Golden Glades-Ausgabe möchte die Umstellung auf den Ferienmodus mit entsprechender Musik unterstützen. Als hilfreich erweisen sich saisonale Tracks u.a. von The National Jazz Trio Of Scotland sowie das brasilianische Projekt Sessa.Die Band Codeine gründete sich 1989 in New York City. Das Trio fing unter der Besetzung Stephen Immerwahr (Bass/Gesang), John Engle (Gitarre) und Chris Brokaw (Drums) an und prägte den Slowcore/Sadcore. Nur zwei Alben ("Frigid Stars", 1990 und "The White Birch", 1994) erschienen von der Band. Dazu noch einige Singles und das Minialbum "Barely Real" (1992).III"Die Dinge des Lebens" Ein Sommer mit Hörspielen und DokusWoche 2: Coming of Age "Mitternachtsshopping" Von Nikola RichterRegie: Judith Lorentz Ton und Technik: Martin Eichberg, Eugenie KleesattelProduktion: SWR / Deutschlandradio Kultur 2009Katja Petrowskaja, Schriftstellerin und Übersetzerin: "Über Kriegsfotos zu schreiben ist für mich ein Todesritual"Im Gespräch mit Kristine Harthauer"It's gettin' hot in herre (so hot)" - Pop-Songs über KlimaerwärmungMit Katja Engelhatrdt- Schiffbruch mit Tiger Spielfilm 2012| arte - Das Tal der vergessenen Kinder Spielfilm 2019 | 3sat - Hochschullehrer Ein Beruf wird zur Herausforderung | arte - Was werden die Leute sagen Spielfilm 2017 | arte