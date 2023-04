Heute in Radio+TV

TV-Tipps für den Abend



20:15 Uhr - Unterwegs nach Cold Mountain Spielfilm Großbritannien/USA |

20:15 Uhr - Der weiße Kobold Fernsehfilm Deutschland/Österreich 2021 |

|

MDR

22:40 Uhr - Aurora - Star wider Willen Die Geschichte einer Flucht aus Armenien |

(im englischen Originalton)

Werke von Jannik Giger, Frederic Rzewski, Zeynep ToramanEnsemble Proton Bern; Konzert vom 20.02.2023, Aula, Progr BernVon Nina PolascheggParis, 1965. Mit seinem ersten, nüchtern betitelten Album "Free Jazz" legte derPianist François Tusques den Grundstein des Free Jazz im französischen Stil.Ebenfalls im Team waren mehrere zukünftige Schlüsselnamen der französischen Szene,u.a. Michel Portal und François Jeanneau, die damals alle ihre Fähigkeiten in der Big Band von Jef Gilson verfeinerten.Regie: Wolfgang Seesko NDR 2020Ob man es glaubt oder nicht, 2 Step, UK Garage und Drum`n Bass sind wieder angesagt.Das Label Basswerk aus Köln kündigt z.B. ein Album mit "25 Years of Basswerk Sessions" an.Und auch feiert das Label Freude-am-Tanzen aus Jena seinen 25. Geburtstag,dazu noch neues vom Label Omni Sound und Tramp Records mit Sunbörn (ehemals KutiMangoes).Komposition: Markus Radtke, Jakob Böttcher und Vinh TranTon: Julian Thelitz, Kostas Pilos, Daniel Richter, Anton Bruns und Duc NguyenProjektleitung: Barbara Meerkötter, Sonja Harth und Oliver SturmProduktion: Studiengänge Schauspiel, Tonmeister*in und Szenisches Schreiben der Universität der Künste Berlin 2022(Ursendung)Rote Nelken in den Gewehrläufen der Soldaten, das gab es bei der portugiesischenNelkenrevolution 1974, als die damalige konservativ-autoritäre Regierung gestürzt wurde.Der Startschuss war das Lied "Grândola, vila morena" des Sängers José Afonso.