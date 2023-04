TV-Tipps für den Abend

Leitung: Daniel BjarnasonWerke von Veronique Vaka, María Huld Markan Sigfúsdóttir, Páll Ragnar Pálsson, Daníel Bjarnason(Aufnahme vom 18. Februar 2023 aus dem hr-Sendesaal Frankfurt)Mit Florian Ross und Odilo ClausnitzerVorgestellt von Rainer Nonnenmannheute mit: Janiece Jaffe | Mathieu Clement | Phillip Dornbuschs ProjektorZusammenstellung: Marcus Gammel, Ingo Kottkamp und Johann MittmannAm Mikrofon: Marcus Gammel und Julia GabelProduktion: Autor:innen / Deutschlandfunk Kultur 2023 (Ursendung)Beim Festival c/o pop ist Pop kein Substantiv, sondern ein Verb. Seit 2014 begleitet WDR3 das Festival,das Experiment, Elektronik und Urbanität feiert.2015 spielten z.B. die Grandbrothers im Rahmen der c/o pop ein Konzert im WDR Funkhaus.- Mordach - Tod in den Bergen (1/2) Fernsehfilm 2022 | Das Erste - Länder - Menschen - Abenteuer Abenteuer Nepal | NDR - quer ... durch die Woche mit Christoph Süß | BR - Die letzten ihrer Art - Berufe von damals | ARD alpha - extra 3 Das Satiremagazin mit Christian Ehring | ONE