Preis der Leipziger Buchmesse

Welcher Roman gewinnt in diesem Jahr?

(dlfk) - 2023 findet die Frühjahrsbuchmesse endlich wieder statt, und der "Preis der Leipziger Buchmesse" wird vor Ort verliehen. Wir stellen die nominierten Romane vor: von Ulrike Draesner, Joshua Groß, Dinçer Güçyeter, Clemens J. Setz und Angela Steidele.

(dlfk) - 2023 findet die Frühjahrsbuchmesse endlich wieder statt, und der "Preis der Leipziger Buchmesse" wird vor Ort verliehen. Wir stellen die nominierten Romane vor: von Ulrike Draesner, Joshua Groß, Dinçer Güçyeter, Clemens J. Setz und Angela Steidele.



Stuckrad-Barre: "Noch wach?"

Schlüsselroman zu MeToo und Springer-Medien?

(dlfk) - Benjamin von Stuckrad-Barres neuer Roman "Noch wach?" greift den MeToo-Skandal auf. Vor Erscheinen am 19. April schüren Autor und Verlag Spekulationen durch Geheimhaltung. Ist das Buch ein Schlüsselroman über Machtmissbrauch im Springerkonzern?



Buchhändler-Umfrage

Lieblingsverlage im April

(bb) - Aus welch unterschiedlichen Gründen auch immer: Den persönlichen Lieblingsverlag in diesem Monat wollten wir von den Buchhändler:innen wissen. Wer hat das Rennen gemacht? Lesen Sie nach.



Lesart

Das Literaturmagazin

(dlfk-audio) - Moderation: Andrea Gerk

Nominiert für den Sachbuch-Preis der Leipziger Buchmesse 2023

(dlfk-audio) - Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma über sein für den Leipziger Sachbuchpreis nominiertes Wieland-Buch

Buchkritik

Pija Lindenbaum: "Der erste Schritt"

(dlfk-audio) - Rezensiert von Kim Kindermann

Buchkritik

Bernd Heinrich "Flugbahn und Federflaum"

(dlfk-audio) - Günther Wessel

Straßenkritik

"The Witcher Illustrated" von A. Sapkowski & M. Bourgouin

(dlfk-audio) - Von Andi Hörmann

Literaturtipps

(dlfk-audio) von Regina Voss

Die Nominierten

Deutscher Sachbuchpreis 2023

(bb) - Die Jury für den Deutschen Sachbuchpreis hat die Nominierten für 2023 bekanntgegeben. Es wurden Werke von acht Autor:innen ausgewählt. Am 18. April gab die Jury die Auswahl für den Deutschen Sachbuchpreis 2023 bekannt. In den darauffolgenden Wochen können Interessierte die Bücher und ihre Autor:innen kennenlernen, unter anderem in verschiedenen Buchhandlungen.

(dlfk-audio) - Die Nominierten vorgestellt von Christian Rabhansl