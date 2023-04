Die Radiotipps für Montag, den 17.4.2023

TV-Tipps für den

Abend



20:15 Uhr - Flussgiganten (1/3) Der Yukon |

20:15 Uhr - The Model Spielfilm Dänemark 2016 (The Model) |

- Flussgiganten (1/3) Der Yukon | Das Erste - The Model Spielfilm Dänemark 2016 (The Model) | ONE

23:35 Uhr - Bilder (m)einer Mutter Deutschland 2020 | - Bilder (m)einer Mutter Deutschland 2020 | arte

Aufzeichnung vom 10.11.2022Musik arrangiert von Edward Fowell und David Raksin, restauriert und rekonstruiert von Timothy BrockWDR Funkhausorchester, Leitung: Frank StrobelAufnahme aus dem Kölner FunkhausEr hat Jazz, Funk und Pop maßgeblich geprägt und ist einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.Mit Karsten MützelfeldtZudem sind Tunes von Nazamba ("Steam Fish"), David Cairol, Chezidek, Linval Thompson, Dubmatix, Ezeph und anderen in der Sendung zu hören.Komposition: Alexander Scharf Regie: Johann-Heinrich RabeDeutschlandfunk/Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2021In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Linkin Park, The Hold Steady, Mudhoney, Rival Sons, Pristine, Dudley Taft, The Smashing Pumpkins, Meet Me @ The Altar, Eva Under Fire, Theory Of A Deadman, A Certain Ratio, Warp, Älteres von Buzzcoks (wg. des 68. Geburtstages von Pete Shelley), Außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Pristine, Dudley Taft und Eva Under Fire.Mit Antje Hollunder