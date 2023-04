Die Radiotipps für Mittwoch, den 19.4.2023

TV-Tipps für den Abend



21:00 Uhr - Der neue Gott - Wie künstliche Intelligenz die Welt verändert

ARD alpha

21:00 Uhr - Rabiat: Putins Krieg - Ist das noch mein Russland? - Rabiat: Putins Krieg - Ist das noch mein Russland?

3sat

22:30 Uhr - Das Rote Imperium Neuer Mensch und Großer Terror |

23:00 Uhr - Michelangelo Spielfilm Italien/Russland 2019 |

Uraufführungen von Tim Hodgkinson, Christophe Schiess, Leonardo IdobroEnsemble Phoenix Basel; Jürg Henneberger, LeitungKonzert vom 1./2. April 2023, Gare du Nord BaselEs vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht eine Renaissance der Harfe im Jazz bejubelt wird. Gerade im zeitgenössischen Jazz haben sich in den letzten Jahren viele Harfenistinnen als feste Größe etabliert. Vor einigen Tagen noch hat die US-Amerikanerin Brandee Younger ihr neuestes Album veröffentlicht."Slåtter fra Gaupdalen", Stücke aus dem Luchstal. Das Luchstal gibt es nicht wirklich, es ist ein Phantasieort, den die Geigerin Johanna-Adele Jüssi in einem Traum besucht hat. Die estnische Musikerin lässt ihn aber in ihrer Musik real werden."Cherish, conserve, consider, create" - Ehre, erhalte, erwäge, erschaffe.Das war das Motto des kalifornischen Experimentalkünstlers Lou Harrison.Ob antike Metren, asiatische Melodien, Gamelan oder Zwölftonmusik, die er bei Schönberg kennengelernt hatze - nichts war vor ihm sicher.Mit Gerry & The Pacemakers, The Swinging Blue Jeans, The Undertakers, Rory Storm & The Hurricanes, The Big Three und natürlich mit Billy Fury und The Beatles.Von Julia Neupert und Martin SchrayIn dieser Woche wird wieder der weltweite Record Store Day stattfinden.Da diese Veranstaltung mittlerweile für schräge Spekulanten spannender ist als für Sammler, kümmern wir uns in dieser Ausgabe eher um Geschichten über einige Alben.Dazu The Toms, Les Abranis (Algerien) und viel italienische Musik.Hörspielbearbeitung: Winfried RothÜbersetzung aus dem Polnischen: Renate LachmannRegie: Claude Pierre Salmony Ton und Technik: Jack Jakob und Jacqueline StockerProduktion: DRS / Deutschlandsender Kultur 1993