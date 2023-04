TV-Tipps für den Abend

María Dueñas, Violine; RTVE Sinfonieorchester; Leitung: Joshua WeilersteinWerke von Ligeti, Brahms, Mendelssohn(Übertragung aus dem Teatro Monumental)Werke von Beethoven, Brett Dean, Mark BardenÜbertragung aus der Kölner PhilharmonieAufnahme vom 3.6.2022 beim Bluesfestival SchöppingenVon Philipp Lemmerich Regie: Matthias Kapohl Deutschlandfunk 2023Komposition: Georg Vogel Regie: Martin Leitner/Bodo Hell ORF 2022Classic material in the mix heute bei TGN. Eine Stunde HipHop mit Tracks von Dendemann, Artifacts, Dynamite Deluxe, Torch, Jurassic 5, Ms. Dynamite uva.Moderation: Katharina Borchardt(Aufzeichnung vom 1. März 2023 im Literaturhaus Stuttgart)Wie nahe das Schöne und das Schreckliche mitunter beieinander liegen, zeigt sich in besonders grausamer Deutlichkeit bei einem Blick auf unsere Musikinstrumente. Durch sie kommt die schönste, himmlischste Musik zum Klingen.- Geheimnis eines Lebens Spielfilm Großbritannien 2018 | 3sat - Auf dem E5 von Trient nach Verona | hr - Wild Target - Romanze in Blei Spielfilm Großbritannien/Frankreich 2010 | ONE - a-ha: The Movie Spielfilm Norwegen 2020 | arte - Die Hölle Spielfilm Österreich/Deutschland 2016 | 3sat