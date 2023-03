Die Radiotipps für den 13.3.2023

Musiktipp IDie katalanische Trompeterin und Sängerin Alba Careta und ihr Quintett beim Jazzfestival Saalfelden 2022Musiktipp II"Funkhauskonzert" Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk KulturClara Haberkamp / Oliver Potratz DuoClara Haberkamp, Piano + Oliver Potratz, BassMusiktipp IIIDie Komponistin Sofia Gubaidulina "Späte Anerkennung"Mit Andreas Göbel

TV-Tipps für den Abend



Musiktipp IVMusik, Märchen und mehr aus dem MaghrebDidon, das sind die tunesische Sängerin Meriem Ben Amor und der US-amerikanische Produzent und Musiker Carmen Rizzo. Gemeinsam machen sie Musik zwischen elektronischer Musik und tunesichem Folk. Das Album "Tunisian Tale" steckt voller verwunschener, zeitloser Tracks.Hörtipp I"Station D im Eismeer" von Hans BraunKomposition: Joachim Faber Regie: Heinz Günther Stamm BR 1950Hörtipp IIAus dem Dschungel der Neuveröffentlichungenheute mit: Joëlle Léandre | Nissen Mosh | Emil Brandqvist TrioHörtipp IIILos Angeles - Klang einer Stadt (1/5) Mit Sylvia SystermansHörtipp IVDas Café Society - The wrong place for right people- Sunshine - Ein Hauch von Sonnenschein Spielfilm Deutschland/Kanada/Österreich 1999 | arte - Wilde Maus Spielfilm Österreich/Deutschland 2017 | ONE - Kinderraub - Ein dunkles Kapitel der katholischen Kirche | Das Erste