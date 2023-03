Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer<--- bestellen dlfk-audio ) -<--- bestellen zeit ) - Bei den 11. Hamburger Graphic Novel Tagen vom 13. bis 16. März dreht sich im Literaturhaus wieder alles um die Kunst der sprechenden Bilder. Andreas Platthaus, Literaturchef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", begrüßt insgesamt neun Gäste an vier Abenden, unter anderem aus Großbritannien, Italien und Frankreich, teilten die Veranstalter mit. dlfk-audio ) - Von Michael Köhler<--- bestellen dlfk ) - Gewalttätige Gesellschaftskritik dlfk-audio ) - Rezensiert von Sonja Hartl<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Thomas Wörtche<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Leonie Ziem<--- bestellen dlfk-audio ) - vorgestellt von Vera Linß<--- bestellen bb ) - In der 14. Ausgabe von "Frankfurt liest ein Buch" steht mit Deniz Ohde erstmals eine Debütantin im Zentrum. Gelesen wird ihr 2020 erschienener, mehrfach ausgezeichneter Roman "Streulicht" (Suhrkamp).<--- bestellen dlf ) - Schreiben ist "Menschendiendienst", lautete Jakob Wassermanns Credo. Das Plädoyer für Humanität und soziale Fantasie machte ihn in Deutschland zu einem der meistgelesenen Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und europaweit berühmt.<--- bestellen + weitere dlfk ) - Sie sind das wohl glamouröseste Paar der Literaturgeschichte: F. Scott Fitzgerald und seine Ehefrau Zelda. Das Leben war ihre Bühne - so dass sie selbst zu Figuren wurden, über die geschrieben wurde.<--- bestellen + die Werke Fitzgeralds bestellen dlf ) - Berlin war auch nach 1933 eine Hauptstadt, aus der Auslandsjournalisten berichten wollten. Wie gut sie über die Vorgänge in der Diktatur informiert waren, hat der Historiker Norman Domeier recherchiert. Dabei hat er einige Entdeckungen gemacht.<--- bestellen fr ) - Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist mit seinen radikalliberalen Positionen ein Außenseiter unter den Intellektuellen Südamerikas. Nun erhält er den "Orden der Sonne von Peru". bb ) - "Wir freuen uns sehr über den langanhaltenden Erfolg der kleinen Eule, die großes Potential hat, auch zukünftige Elterngenerationen zu begeistern. Wir danken zudem dem Buchhandel und all unseren Partnern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben."