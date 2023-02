Sonntag

Die Radiotipps für den 26.2.2023

U.a. mit Chagall, Portrait XO, Helm, Kai Niggemann, Angelo Repetto und Sturmherta.Aufnahmen aus Essen, Gelsenkirchen und HerneRB-Mitschnitte vom 11. November 2022, Music-Hall Worpswede und vom 26. Januar 2015, Moments BremenVon Hans-Jürgen SchaalAm Mikrofon: Holger ZimmerRegie: Angeli Backhausen Produktion: WDR 2003Ein Zündfunk-Playback von Wolfram HankeClara Hoffmann stellt u.a. die queerfeministischen Musikerinnen Alyona Alyona und Jerry Heil, den Eurovision-Preisträger Kalush, den Eurodance-Musiker Thekomakoma und die Kyiver Indieband Adm:t vor.Von Kai LöfflerVon Sophie Emilie Beha(Aufnahme vom 14. Juli 2022 aus der St. Martinus-Kirche Hattersheim)Konzert vom 4.11.22 im Haus der Berliner Festspiele

Die Muisk-Video-Radiotipps von Freitag den 24.3.20233

Von Mark Zak Produktion: DLF 2022Von Michael SteinMinimalismus und Opulenz sind sich nicht fern in dieser Ausgabe Neuland. Während U.S. Girls mit "Bless This Mess" ein ausgezeichnetes Pop-Album herausbringt, sich die Gitarren der britischen Band Shame durch den Postpunk ihres Albums "Food For Worms" drängeln und sich Rolf Blumig im "Zirkus Blumig" verspult-ausartenden 70er-Jahre-Arrangements hingibt, lässt Carlos Cipa allein das Klavier klingen - jedoch nicht nur die Anschläge der Tasten, auch das Knarren der Pedale und die Bewegungsgeräusche der inneren Mechaniken des Instruments.Von Wort & Klang Kollektiv Regie: Philippe Brühl Deutschlandfunk 2023Von Nicole Ficocielloxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Musiktipp I

20:00 Uhr HR 2 Konzertsaal

LIVE - Das hr-Sinfonieorchester in der Alten Oper Frankfurt

Hilary Hahn, Violine; Leitung: Alain Altinoglu

Werke von Schostakowitsch und Prokofjew (Übertragung aus dem Großen Saal)





Die sieben Todsünden - Zeitfluren für Ensemble / FocusSWR Symphonieorchester; Männerstimmen des SWR VokalensemblesSarah Maria Sun (Sopran); Leitung: HK GruberWerke von Kurt Weill und HK Gruber(Konzert vom 17. Juni 2021 der Reihe LinieZwei im E-Werk Freiburg)

Musiktipp III

22:04 Uhr WDR 3 Jazz

Neues aus der internationalen JazzszeneIn diesen Tagen veröffentlicht der französische Gitarrist Nguyên Lê sein neues Album "Silk and Sand". Es ist ein Album im Trio-Format, nachdem er vor fast 30 Jahren erstmals ein Trio unter eigenem Namen gegründet hatte.

Musiktipp IV

23:03 Uhr Ö1 Zeit-Ton

Konfrontationen 2022. "Great Black Jazz Music": Die Österreich-Premiere von The Silt Trio