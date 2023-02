Die Radiotipps für Montag, den 27.2.2023

Daniil Trifonov, Klavier; Maîtrise de Radio FranceOrchestre Philharmonique de Radio France; Leitung: Mikko FranckWerke von Fauré, Mason Bates, Marcelle Soulage, R. Strauss(Aufnahme vom 16. September 2022 aus dem Maison de la Radio)Als eine der populärsten Gesangsgruppen der Swing-Ära merkte, dass sie in Vergessenheit geraten war, holte sie tief Luft und versuchte 1959 ein Comeback. Götz Alsmann hebt diesen vergessenen Schatz der Jazz-Gesangskunst.Die in Kamerun geborene Sängerin und Dichterin Sandra Nkaké hat eine charismatische dunkle, fast maskuline Stimme, die sich auch in Sopranlagen aufschwingen kann. Ihr neues Album "Scars" ist ein sehr persönliches Statement über die Narben, die ihr Leben auf ihrer Stimme hinterlassen hat. Mit Anna-Bianca Krause

TV-Tipps

Nach einer längeren Pause geht es nun weiter mit den Labelspecials, und die heutige Ausgabe stellt gleich einen ganz besonderen Kandidaten vor: Fotofon aka Trans#Kult. Es gehört zu den ersten Labels, die sich der Verbreitung von (Punk-)Reggae in Deutschland widmeten, und hat mit kleinen Auflagen von Bands wie Heike Hits, Akt oder Dada Muzungu begonnen, die heute Raritäten und online nicht mehr erhältlich sind.Moderation: Frauke Oppenbergheute mit: Christian McBride's New Jawn | Tim Collins | Jim & The SchrimpsMit Margarete Zander- Hart aber fair Frieden mit Putins Russland: Eine Illusion? | Das Erste - Mein linker Fuß Spielfilm Irland/Großbritannien 1989 (My Left Foot: The Story of Christy Brown) | arte - Werk ohne Autor Spielfilm Deutschland 2018 | NDR