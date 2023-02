Die Radiotipps für den 22.3.20233

Ensemble Modern; Leitung: Jörg Widmann Werke von Jörg Widmann und Guillem Palomar(Aufnahme vom 17. Dezember 2022 aus dem Mozart Saal)Nils Wülker Trompete; NDR Radiophilharmonie; Ltg.: Patrick HahnLive aus dem Großen Sendesaal in Hannover

Dobet Gnahoré: Für die panafrikanische EinheitRhiannon Giddens: "Meine Gedanken sind frei"Von Marlene Küster (Podcast 17 und 18)von Florian Neuner

TV-Tipps für den Abend

Mit Bernd LechlerHeiner Goebbels: A house of call - my imaginary notebook (Auszüge)Kaija Saariaho: Noa Noa u. a.Am Mikrofon: Leonie ReinekeÜberbordende Musikliebe hat unseren Autor veranlasst, in dieser Woche sowohl neues von der Dur-Dur Band aus Somalia als auch ohne Ende HipHop-Musik zwischen gestern und heute, tiefschürfende Kanun-Sessions aus Israel, Fra-Fra aus Ghana und Norwegens Pendant zum heissgeliebten Erobique in eine vogelwilde Stunde Radio zu quetschen. Viel Spaß!Das "Fundament der europäischen Beat-Szene" habe er gelegt, heißt es über Tim Purnell alias Twit One. Keno Mescher besucht den Plattenladenbesitzer, DJ und Produzenten im Groove Attack Recordstore in Köln. Mit Keno Mescher- Der rosarote Panther 2 Spielfilm USA 2009 (The Pink Panther 2) | rbb - Putin und die Bombe | phoenix - extra 3 Das Satiremagazin mit Christian Ehring | Das Erste - Anklage gegen Putin? Die Spur der Kriegsverbrechen in der Ukraine | MDR