Die Social-Media-Plattform TikTok ist ein Sammelsurium für Trends jeglicher Art: Beauty, Mode, Film- oder Serien-Entdeckungen. Aktuell trendet online aber ein wahres "Oldschool"-Thema: Literatur. Unter dem Hashtag #BookTok präsentieren TikTok-Nutzer ihre Bücherempfehlungen - mit Erfolg! Verlage und die Frankfurter Buchmesse haben #BookTok jetzt auch für sich entdeckt. BRISANT erklärt den Trend für Leseratten im Netz.Die App BookTok auf einem Smartphone - Lesen statt swipen: Autoren und Verlage reißen sich darum, dass ihre Bücher auf TikTok empfohlen werden ... In der Begründung des Kuratoriums der Auszeichnung hieß es, im Mittelpunkt der Arbeit Jenny Erpenbecks stehe "die kritische Reflexion der gegenwärtigen Gesellschaft in ihren vielfältigen historischen und kulturellen Bezügen", teilte die Stadt Chemnitz am Mittwoch mit. Dabei instrumentalisiere die Schriftstellerin Literatur nicht als moralische Keule, sondern begreife sie als ein Medium, das dem Leser zu denken gebe. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis soll am 1. April an die gebürtige Ostberlinerin überreicht werden. "Es öffnet sich eine Tür - das ist ein Glücksgefühl" Mit fünf Jahren allein auf einer Kinderkur - für Felicitas Hoppe war es ein traumatisches Erlebnis. Und der Beginn eines Lebens als Geschichtenerzählerin. - Interview: Hella Kemper und Anna-Lena Scholz